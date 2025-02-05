Маринованный перец чили: рецепт адски острой закуски

Если вы ищете способ придать остроту и пикантность своему столу, этот рецепт закуски с перцем чили станет идеальным выбором.

На странице romayemets рассказали о простом и быстром рецепте, который позволит вам насладиться настоящим вкусом пикантной закуски. Он отлично подходит как дополнение к основным блюдам или как самостоятельная закуска для тех, кто любит острые вкусы.

Ингредиенты Перец чили 300 г Вода 300 г Соль 1 ст. л Сахар 1 ст. л Уксус яблочный 3 ст. л Кориандр 1 час. л Семена фенхеля 1 час. л Смесь перца 1 час. л Лавровое письмо 2 шт.

Приготовление

Для создания простого, но изысканного маринада смешайте в сотейнике воду, соль и сахар. Добавьте яблочный уксус, а также по одной чайной ложке кориандра, семян фенхеля и смеси перца, не забудьте о лавровом листе. Доведите смесь до кипения, затем дайте ей остыть до комнатной температуры. Нарежьте перец чили тонкими кольцами. Чем тоньше будут кольца, тем больше аромата и остроты они передадут маринаду. Переложите нарезанный перец в чистую банку, а затем процедите охлажденный маринад через сито непосредственно к перцу. Это поможет удалить лишние частицы специй и останутся только чистый аромат и вкус. Закройте банку крышкой и оставьте перец мариноваться в холодильнике в течение суток. Этот маринованный перец – настоящая находка для тех, кто любит острые и насыщенные вкусы. Он добавляет пикантности к любым блюдам и может стать отличным украшением вашего стола. Добавляйте его к салатам, закускам или используйте как горячий акцент в ваших кулинарных экспериментах и вы почувствуете, как простой рецепт может стать настоящим взрывом вкуса.

и интересно к любому блюду . @romayemets Перец Чили маринованный. Простой рецепт за несколько минут. Рецепт ‍ ️Перец Чили -300 гр. ️Вода -300 гр. ️Соль-1 ст.л. ️Сахар-1 ст.л. ️ Уксус яблочный-3 ст.л. Кориандр-1 ч.л. ️Семена фенхеля-1 ч.л. Смесь перца -1 ч.л. Лавровый лист -2 шт. Для нашего простого маринада смешиваем в сотейнике вместе: 300 грамм воды, столовая ложка соли и сахара. Три столовых ложки яблочного уксуса и по одной чайной ложке кориандра, семян фенхеля, смесь перца и два лавровых листа. Доводим до закипания и охлаждаем. Нарезаем перец Чили тоненькими кольцами и пересыпаем в банку. Процеживаем наш маринад через сито к перцу. И оставляем его мариноваться в холодильнике в течение одних суток. Пикантно

Простой, но необыкновенно вкусный рецепт маринованного перца чили позволяет быстро и легко приготовить закуску, которая вдохновит вас на новые кулинарные открытия.

Приятного аппетита!

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