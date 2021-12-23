Маринованный сыр: рецепт оригинальной закуски

Сырная тарелка давно стала одним из основных видов закусок на праздничном столе.

Однако подается она, как правило, в виде тривиальной нарезки 3-4 видов купленного по случаю сыра. Предлагаем отойти от традиций и положить на тарелку кроме ломтиков эмменталя, чеддера и дорблю несколько кубиков маринованного сыра. Будьте уверены, он на тарелке не залежится.

Приготовление маринованного сыра не хлопотно, а в результате вы получаете продукт, который идеален сам по себе, незаменим для канапе и великолепен в салатах, придавая им неповторимый вкус. Кроме того, баночка маринованного сыра может стать прекрасным подарком для любителей погурманить.

Ингредиенты:

250 г феты

200 мл оливкового масла

1 стручок перца чили

3 зубка чеснока

2 веточки орегано

2 веточки тимьяна

1 веточка розмарина

1,5 чайные ложки смеси перцев горошком

Приготовление

Сыр нарезать одинаковыми кубиками со стороной 1-1,5 см.

Оливковое масло хорошо разогреть, не доводя до кипения и добавив нарезанный тонкими пластинками чеснок и смесь перцев горошком.

В 0,5-литровую банку поместить перец чили и веточки орегано, тимьяна и розмарина, уложить сыр и залить остывшим маслом вместе с чесноком и перцем так, чтобы сыр был полностью покрыт.

Банку накрыть крышкой, поместить в холодильник и выдержать как минимум 24 часа.

На заметку

Кроме феты для маринования используйте гауду, брынзу, адыгейский или имеретинский сыр, маленькие шарики моцареллы либо любой твердый сыр с нейтральным вкусом.

Вместе с сыром в банку можно поместить измельченную зелень, горсть вяленой клюквы или нарезанных кружочками оливок, колечки репчатого лука, несколько вяленых помидоров или курагу.

Ассортимент приправ для маринования очень широк. Сыр хорошо дополнят базилик, майоран, шалфей, мята, паприка, тмин, фенхель, кориандр, ягоды можжевельника, лавровый лист, лимонная цедра.

Для придания маринаду новых оттенков используйте бальзамический уксус, лимонный или апельсиновый сок, соевый соус или мед.

Оставшееся после маринования ароматное масло пригодится для заправки овощных салатов. Кстати, заправляя греческий салат таким маслом, добавьте в салат и маринованную фету.

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