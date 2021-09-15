Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Маринованный виноград: рецепт оригинальной закуски

Маринованный виноград: рецепт оригинальной закуски

Credits

Маринованный виноград – закуска очень необычная, тем не менее он великолепно подходит к любому жареному и запеченному мясу, а также к рыбе. Лучший же компаньон для маринованного винограда – сыр.

Подавать маринованный виноград можно отдельно, можно приготовить канапе на шпажках с таким виноградом, а можно заменить им оливки в салатах. Таким образом вы получите совершенно новый изысканный вкус давно известных вам блюд.

Рецепт хорош тем, что его можно использовать перед любым праздником, купив всего 1-2 грозди винограда.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг винограда
  • 1 стакан сахара
  • 2/3 стакана белого винного уксуса
  • 1/3 стакана сухого белого вина
  • 1 палочка корицы
  • 1 чайная ложка душистого перца горошком
  • 1 чайная ложка гвоздики
  • 0,25 чайной ложки соли

Приготовление

Виноград вымыть под проточной водой, отделить ягоды от кистей и уложить в чистую банку.

Вино с уксусом влить в кастрюлю, добавить сахар, соль и специи, довести до кипения, изредка помешивая, чтобы сахар полностью растворился, и снять с огня.

Подготовленный виноград залить маринадом, накрыть крышкой и выдержать не менее 10-12 часов. Когда маринад полностью остынет, банку с виноградом поместить в холодильник.

На заметку

Виноград можете использовать и белый, и красный, но предпочтительно выбирать сорта без косточек.

Если виноград залить горячим маринадом, он приготовится быстрее, но ягоды будут мягковатые. Если же маринаду дать слегка остыть, вкус получится нежнее, а ягоды – плотнее.

Чтобы виноград быстрее замариновался, срежьте у ягод немного мякоти в месте крепления плодоножки.

Вкус и аромат винограда раскрываются постепенно, но особый эффект достигается через 2-3 дня.

Читайте также: Пирог с виноградом и яблоками

Следующая публикация