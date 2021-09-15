Маринованный виноград: рецепт оригинальной закуски

Маринованный виноград – закуска очень необычная, тем не менее он великолепно подходит к любому жареному и запеченному мясу, а также к рыбе. Лучший же компаньон для маринованного винограда – сыр.
Подавать маринованный виноград можно отдельно, можно приготовить канапе на шпажках с таким виноградом, а можно заменить им оливки в салатах. Таким образом вы получите совершенно новый изысканный вкус давно известных вам блюд.
Рецепт хорош тем, что его можно использовать перед любым праздником, купив всего 1-2 грозди винограда.
Ингредиенты:
- 0,5 кг винограда
- 1 стакан сахара
- 2/3 стакана белого винного уксуса
- 1/3 стакана сухого белого вина
- 1 палочка корицы
- 1 чайная ложка душистого перца горошком
- 1 чайная ложка гвоздики
- 0,25 чайной ложки соли
Приготовление
Виноград вымыть под проточной водой, отделить ягоды от кистей и уложить в чистую банку.
Вино с уксусом влить в кастрюлю, добавить сахар, соль и специи, довести до кипения, изредка помешивая, чтобы сахар полностью растворился, и снять с огня.
Подготовленный виноград залить маринадом, накрыть крышкой и выдержать не менее 10-12 часов. Когда маринад полностью остынет, банку с виноградом поместить в холодильник.
На заметку
Виноград можете использовать и белый, и красный, но предпочтительно выбирать сорта без косточек.
Если виноград залить горячим маринадом, он приготовится быстрее, но ягоды будут мягковатые. Если же маринаду дать слегка остыть, вкус получится нежнее, а ягоды – плотнее.
Чтобы виноград быстрее замариновался, срежьте у ягод немного мякоти в месте крепления плодоножки.
Вкус и аромат винограда раскрываются постепенно, но особый эффект достигается через 2-3 дня.
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