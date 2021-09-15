Маринованный виноград: рецепт оригинальной закуски

Маринованный виноград – закуска очень необычная, тем не менее он великолепно подходит к любому жареному и запеченному мясу, а также к рыбе. Лучший же компаньон для маринованного винограда – сыр.

Подавать маринованный виноград можно отдельно, можно приготовить канапе на шпажках с таким виноградом, а можно заменить им оливки в салатах. Таким образом вы получите совершенно новый изысканный вкус давно известных вам блюд.

Рецепт хорош тем, что его можно использовать перед любым праздником, купив всего 1-2 грозди винограда.

Ингредиенты:

0,5 кг винограда

1 стакан сахара

2/3 стакана белого винного уксуса

1/3 стакана сухого белого вина

1 палочка корицы

1 чайная ложка душистого перца горошком

1 чайная ложка гвоздики

0,25 чайной ложки соли

Приготовление

Виноград вымыть под проточной водой, отделить ягоды от кистей и уложить в чистую банку.

Вино с уксусом влить в кастрюлю, добавить сахар, соль и специи, довести до кипения, изредка помешивая, чтобы сахар полностью растворился, и снять с огня.

Подготовленный виноград залить маринадом, накрыть крышкой и выдержать не менее 10-12 часов. Когда маринад полностью остынет, банку с виноградом поместить в холодильник.

На заметку

Виноград можете использовать и белый, и красный, но предпочтительно выбирать сорта без косточек.

Если виноград залить горячим маринадом, он приготовится быстрее, но ягоды будут мягковатые. Если же маринаду дать слегка остыть, вкус получится нежнее, а ягоды – плотнее.

Чтобы виноград быстрее замариновался, срежьте у ягод немного мякоти в месте крепления плодоножки.

Вкус и аромат винограда раскрываются постепенно, но особый эффект достигается через 2-3 дня.

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