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Маринованный язык: рецепт изысканной мясной закуски к праздничному столу
В предпраздничной суматохе каждая хозяйка ищет не только вкусные, но и практические рецепты. Одним из таких блюд, которые не только украсят праздничный стол, но и поразят гостей своим изысканным вкусом, является маринованный язык.
Этот деликатес, можно приготовить заранее, он не нуждается в срочной сервировке и прекрасно хранится в холодильнике, с каждым днем становясь только вкуснее. Как его правильно приготовить рассказали на странице treskablog.
Язык — мясо с нежной, эластичной структурой и изысканным вкусом. В вареном и маринованном виде оно прекрасно сочетается с острыми соусами, зеленью и специями. Лучше брать говяжий язык — мягкий, большой и идеально подходит для подачи ломтиками.
Ингредиенты для маринада
Петрушка (можно добавить кинзу, но не укроп — он меняет вкус) 2–3 веточки
Зеленый лук 2 пера
Чеснок 2 зубчика
Горчица (лучше дижонская или зернистая) 1 ст. л
Оливковое масло 3 ст. л
Винный уксус (можно яблочный или бальзамический) 2 ст. л
Соевый соус 2 ст. л
Соль
Сладкая паприка (или острый перец) 1 ч. л
Приготовление
Как правильно сварить язык
Хорошо промойте язык под холодной водой.
Залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первую воду (для чистоты бульона).
Залейте новой водой, добавьте специи и варите под крышкой 2–3 часа (или 1 час в мультиварке).
Когда язык легко прокалывается ножом, вытяните его, обдайте холодной водой и снимите кожуру.
Полностью охладите перед маринованием.
Приготовление маринада
Все ингредиенты маринада смешайте в миске.
Нарежьте охлажденный вареный язык тонкими ломтиками.
Выложите мясо в контейнер слоями, заливая каждый слой маринадом.
Накройте крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.
Перед подачей следует получить маринованный язык заранее, чтобы он дошел до комнатной температуры — именно тогда раскрывается полнота вкуса. Украсьте блюдо зеленым луком, кольцами красного лука или зернами граната — это придаст праздничный вид.
Советы:
Язык прекрасно подходит как отдельная закуска, а также в сэндвичах или как компонент мясной тарелки.
В холодильнике блюдо хранится до 5 дней в герметичной посуде.
Маринад можно разнообразить добавлением лимонного сока, зерен горчицы или небольшого количества меда для сладковатой нотки.
Этот рецепт станет настоящей изюминкой вашего праздничного меню. Маринованный язык — это не только вкусно, но и элегантно. Не бойтесь экспериментировать со специями и подачей и каждый раз вы будете открывать это блюдо по-новому.