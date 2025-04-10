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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Маринованный язык: рецепт изысканной мясной закуски к праздничному столу

В предпраздничной суматохе каждая хозяйка ищет не только вкусные, но и практические рецепты. Одним из таких блюд, которые не только украсят праздничный стол, но и поразят гостей своим изысканным вкусом, является маринованный язык.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маринованный язык

Маринованный язык / © Credits

Этот деликатес, можно приготовить заранее, он не нуждается в срочной сервировке и прекрасно хранится в холодильнике, с каждым днем становясь только вкуснее. Как его правильно приготовить рассказали на странице treskablog.

Язык — мясо с нежной, эластичной структурой и изысканным вкусом. В вареном и маринованном виде оно прекрасно сочетается с острыми соусами, зеленью и специями. Лучше брать говяжий язык — мягкий, большой и идеально подходит для подачи ломтиками.

Ингредиенты для маринада

  • Петрушка (можно добавить кинзу, но не укроп — он меняет вкус) 2–3 веточки

  • Зеленый лук 2 пера

  • Чеснок 2 зубчика

  • Горчица (лучше дижонская или зернистая) 1 ст. л

  • Оливковое масло 3 ст. л

  • Винный уксус (можно яблочный или бальзамический) 2 ст. л

  • Соевый соус 2 ст. л

  • Соль

  • Сладкая паприка (или острый перец) 1 ч. л

Приготовление

Как правильно сварить язык

  1. Хорошо промойте язык под холодной водой.

  2. Залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первую воду (для чистоты бульона).

  3. Залейте новой водой, добавьте специи и варите под крышкой 2–3 часа (или 1 час в мультиварке).

  4. Когда язык легко прокалывается ножом, вытяните его, обдайте холодной водой и снимите кожуру.

  5. Полностью охладите перед маринованием.

Приготовление маринада

  1. Все ингредиенты маринада смешайте в миске.

  2. Нарежьте охлажденный вареный язык тонкими ломтиками.

  3. Выложите мясо в контейнер слоями, заливая каждый слой маринадом.

  4. Накройте крышкой и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей следует получить маринованный язык заранее, чтобы он дошел до комнатной температуры — именно тогда раскрывается полнота вкуса. Украсьте блюдо зеленым луком, кольцами красного лука или зернами граната — это придаст праздничный вид.

Советы:

  • Язык прекрасно подходит как отдельная закуска, а также в сэндвичах или как компонент мясной тарелки.

  • В холодильнике блюдо хранится до 5 дней в герметичной посуде.

  • Маринад можно разнообразить добавлением лимонного сока, зерен горчицы или небольшого количества меда для сладковатой нотки.

Этот рецепт станет настоящей изюминкой вашего праздничного меню. Маринованный язык — это не только вкусно, но и элегантно. Не бойтесь экспериментировать со специями и подачей и каждый раз вы будете открывать это блюдо по-новому.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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