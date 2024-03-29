Масло из авокадо: рецепт приготовления

Авокадо прекрасно сочетается со всеми продуктами, что делает его универсальным дополнением к разнообразным блюдам.
Авокадо – это фрукт, известный своей нежной текстурой и богатым вкусом. Он содержит множество здоровых жиров, особенно насыщенных жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца.
Рецептом масла из авокадо поделился кулинарный блогер Валерия Велигура на своей странице в Instagram.
Рецепт очень прост.
Ингредиенты
- авокадо
- 2 шт.
- сливочное масло
- 180 г
- лимонный сок
- 2 ст.л
- соль
- 1-1/2 ч.л
- черный молотый перец
- щепотка
- зелень
- 5-10 г
Приготовление:
Извлеките мякоть двух авокадо, добавьте сливочное масло комнатной температуры, лимонный сок, соль, черный молотый перец и любимую зелень. Все это нужно тщательно сбить блендером до однородности, а затем оставить в холодильнике.
Масло из авокадо готово к употреблению. Вкусно как со свежим, так и поджаренным хлебом. Благодаря этому рецепту остановиться есть невозможно.
Попробуйте его и вы и убедитесь в его непревзойденном вкусе и полезных свойствах.
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