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Майонез из авокадо: интересный рецепт традиционного вкуса

Майонез из авокадо: интересный рецепт традиционного вкуса

Авокадо майонез: интересный рецепт традиционного вкуса / Фото: Credits

Этот майонез оценят все те, кому нравится авокадо, ведь у него необычный вкус и в нем больше пользы для нашего организма.

Повар Achim Oecal показал, как приготовить майонез из авокадо всего за несколько минут. Его вкусно есть с жареным картофелем, можно намазать на бутерброд или заправить им салат.

Ингредиенты

Яйцо
1 шт.
Масло
250 мл
Лимонный сок
1 ст.л
Горчица
1 ч.л
Соль
Авокадо (маленькое)
1 шт.

Приготовление:

  • В высокий стакан разбейте яйцо, добавьте масло и щепотку соли;
  • Поместите погружный блендер в стакан и взбейте яйцо;
  • Затем добавьте нарезанный авокадо, лимонный сок и горчицу;
  • Снова хорошо все перемешайте погружным блендером;
  • Приблизительно через 30 секунд майонез будет готов;
  • Закройте стакан крышкой и храните его в холодильнике.

В комментариях к видео читатели писали, что этот майонез нравится даже тем, кто его совсем не ест, поэтому стоит попробовать.

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