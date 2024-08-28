Майонез из авокадо: интересный рецепт традиционного вкуса

Этот майонез оценят все те, кому нравится авокадо, ведь у него необычный вкус и в нем больше пользы для нашего организма.

Повар Achim Oecal показал, как приготовить майонез из авокадо всего за несколько минут. Его вкусно есть с жареным картофелем, можно намазать на бутерброд или заправить им салат.

Ингредиенты Яйцо 1 шт. Масло 250 мл Лимонный сок 1 ст.л Горчица 1 ч.л Соль Авокадо (маленькое) 1 шт.

Приготовление:

В высокий стакан разбейте яйцо, добавьте масло и щепотку соли;

Поместите погружный блендер в стакан и взбейте яйцо;

Затем добавьте нарезанный авокадо, лимонный сок и горчицу;

Снова хорошо все перемешайте погружным блендером;

Приблизительно через 30 секунд майонез будет готов;

Закройте стакан крышкой и храните его в холодильнике.

В комментариях к видео читатели писали, что этот майонез нравится даже тем, кто его совсем не ест, поэтому стоит попробовать.

Читайте также: