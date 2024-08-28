Майонез из авокадо: интересный рецепт традиционного вкуса

Этот майонез оценят все те, кому нравится авокадо, ведь у него необычный вкус и в нем больше пользы для нашего организма.
Повар Achim Oecal показал, как приготовить майонез из авокадо всего за несколько минут. Его вкусно есть с жареным картофелем, можно намазать на бутерброд или заправить им салат.
Ингредиенты
- Яйцо
- 1 шт.
- Масло
- 250 мл
- Лимонный сок
- 1 ст.л
- Горчица
- 1 ч.л
- Соль
- Авокадо (маленькое)
- 1 шт.
Приготовление:
- В высокий стакан разбейте яйцо, добавьте масло и щепотку соли;
- Поместите погружный блендер в стакан и взбейте яйцо;
- Затем добавьте нарезанный авокадо, лимонный сок и горчицу;
- Снова хорошо все перемешайте погружным блендером;
- Приблизительно через 30 секунд майонез будет готов;
- Закройте стакан крышкой и храните его в холодильнике.
В комментариях к видео читатели писали, что этот майонез нравится даже тем, кто его совсем не ест, поэтому стоит попробовать.
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