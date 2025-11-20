Майонез из вяленых томатов: оригинальный рецепт

Майонез / © www.credits

Майонез из масла вяленых томатов — это не просто кремовая заправка. Он имеет насыщенный вкус, который не сравнить с магазинными аналогами. И главное, вы используете то, что обычно попадает в мусор, об этом рассказали на странице tastespellcom.

Ингредиенты масло из вяленых томатов 250 мл яйцо 1 шт. горчица 2 ч. л. лимонный сок 2 ч. л. соль перец

Приготовление

Все ингредиенты соедините в высокой емкости. С помощью погружного блендера медленно взбейте смесь до кремовой однородной консистенции. По желанию добавьте еще немного лимонного сока или горчицы для остроты.

Через несколько секунд получите готовый майонез, который можно подавать к салатам, сэндвичам или как дип к овощам. Он насыщенный вкусом, ароматный и совсем не нуждается в консервантах.

Советы

Если хотите более густой майонез, добавляйте масло медленно, по маленьким порциям.

Для пикантности можно добавить немного чеснока или прованских трав.

Хранить майонез лучше всего в стеклянной банке в холодильнике до 5 дней.

Майонез из вяленых томатов — это простой способ сделать что-то вкусное из того, что обычно теряется. Он не только украсит ваши блюда, но и станет прекрасным примером разумного подхода к кухне. Попробуйте этот рецепт и ваши салаты, заиграют новыми ароматами уже сегодня.