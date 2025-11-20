ТСН в социальных сетях

Рецепты
22
1 мин

Майонез из вяленых томатов: оригинальный рецепт

Если у вас на кухне есть баночка вяленых томатов, подумайте, что обычно вы делаете с маслом, которое остается после них. Большинство просто выливает его в раковину, однако это настоящее вкусовое сокровище, которое можно превратить в один из самых любимых кухонных продуктов — домашний майонез.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
10 минут
754 ккал
Майонез

Майонез / © www.credits

Майонез из масла вяленых томатов — это не просто кремовая заправка. Он имеет насыщенный вкус, который не сравнить с магазинными аналогами. И главное, вы используете то, что обычно попадает в мусор, об этом рассказали на странице tastespellcom.

Ингредиенты

масло из вяленых томатов
250 мл
яйцо
1 шт.
горчица
2 ч. л.
лимонный сок
2 ч. л.
соль
перец

Приготовление

  1. Все ингредиенты соедините в высокой емкости.

  2. С помощью погружного блендера медленно взбейте смесь до кремовой однородной консистенции.

  3. По желанию добавьте еще немного лимонного сока или горчицы для остроты.

Через несколько секунд получите готовый майонез, который можно подавать к салатам, сэндвичам или как дип к овощам. Он насыщенный вкусом, ароматный и совсем не нуждается в консервантах.

Советы

  • Если хотите более густой майонез, добавляйте масло медленно, по маленьким порциям.

  • Для пикантности можно добавить немного чеснока или прованских трав.

  • Хранить майонез лучше всего в стеклянной банке в холодильнике до 5 дней.

Майонез из вяленых томатов — это простой способ сделать что-то вкусное из того, что обычно теряется. Он не только украсит ваши блюда, но и станет прекрасным примером разумного подхода к кухне. Попробуйте этот рецепт и ваши салаты, заиграют новыми ароматами уже сегодня.

22
