Майонез из вяленых томатов: оригинальный рецепт
Если у вас на кухне есть баночка вяленых томатов, подумайте, что обычно вы делаете с маслом, которое остается после них. Большинство просто выливает его в раковину, однако это настоящее вкусовое сокровище, которое можно превратить в один из самых любимых кухонных продуктов — домашний майонез.
Майонез из масла вяленых томатов — это не просто кремовая заправка. Он имеет насыщенный вкус, который не сравнить с магазинными аналогами. И главное, вы используете то, что обычно попадает в мусор, об этом рассказали на странице tastespellcom.
Ингредиенты
- масло из вяленых томатов
- 250 мл
- яйцо
- 1 шт.
- горчица
- 2 ч. л.
- лимонный сок
- 2 ч. л.
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Все ингредиенты соедините в высокой емкости.
С помощью погружного блендера медленно взбейте смесь до кремовой однородной консистенции.
По желанию добавьте еще немного лимонного сока или горчицы для остроты.
Через несколько секунд получите готовый майонез, который можно подавать к салатам, сэндвичам или как дип к овощам. Он насыщенный вкусом, ароматный и совсем не нуждается в консервантах.
Советы
Если хотите более густой майонез, добавляйте масло медленно, по маленьким порциям.
Для пикантности можно добавить немного чеснока или прованских трав.
Хранить майонез лучше всего в стеклянной банке в холодильнике до 5 дней.
Майонез из вяленых томатов — это простой способ сделать что-то вкусное из того, что обычно теряется. Он не только украсит ваши блюда, но и станет прекрасным примером разумного подхода к кухне. Попробуйте этот рецепт и ваши салаты, заиграют новыми ароматами уже сегодня.