"Мед" из цветов одуванчиков

Несмотря на свое народное название, этот продукт технически не является медом. Это ароматный сироп, который получают путем настаивания и уваривания цветов одуванчика с сахаром. Его часто называют «медом бедняков», ведь он создает иллюзию медового вкуса без участия пчел.

Садовник Джейми Уолтон рассказал о простом способе приготовления этого сезонного деликатеса, который сочетает кулинарию, ароматерапию и немного дикой природы в каждой ложке.

В период цветения одуванчики можно найти практически везде. Для приготовления сиропа достаточно собрать горсть цветочных головок. Для классического варианта используется простая формула:

Ингредиенты цветы одуванчика 1 чашка вода 2 чашки сахар 1 чашка лимон ½ шт.

Именно эта пропорция позволяет получить сбалансированный вкус с легкими цветочными нотами и приятной сладостью.

Приготовление

Важно аккуратно отделить зеленые горькие части от желтых лепестков, ведь именно они отвечают за насыщенный, однако нежный вкус будущего сиропа. После этого цветы промывают и готовят к настаиванию. Далее цветы заливают горячей водой, воду доводят до кипения, после чего снимают с огня и добавляют одуванчики вместе с половиной свежевыжатого лимона. Фактически на этом этапе создается цветочный чай, который должен настояться примерно 30 мин. За это время вода насыщается ароматом и природными свойствами растения. После настаивания жидкость процеживают и возвращают в кастрюлю. К полученному настою добавляют сахар. Смесь нагревают до полного растворения сахара, а затем уваривают до желаемой густоты. Чем дольше длится процесс варки, тем плотнее и тягучее становится сироп. Готовую массу переливают в банку и оставляют остыть.

Хотя этот продукт часто называют «одуванчиковым медом», его правильнее описывать как сироп из цветов. Он имеет нежный, немного травянистый аромат и мягкий сладкий вкус.

В народной традиции одуванчиковый сироп считается богатым антиоксидантами и таким, что может использоваться как бодрящее средство для поддержки печени. Однако его главная ценность в натуральности и сезонности.

