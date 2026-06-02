ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
17
Время на прочтение
2 мин

"Мед" из цветов одуванчиков — рецепт сиропа, который легко приготовить дома

Идея превратить дикие цветы одуванчиков в ароматный сироп звучит почти как магия, но на самом деле это простая кулинарная практика, которую популяризируют современные садоводы и энтузиасты натуральной кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Комментарии
"Мед" из цветов одуванчиков

«Мед» из цветов одуванчиков / © Credits

Несмотря на свое народное название, этот продукт технически не является медом. Это ароматный сироп, который получают путем настаивания и уваривания цветов одуванчика с сахаром. Его часто называют «медом бедняков», ведь он создает иллюзию медового вкуса без участия пчел.

Садовник Джейми Уолтон рассказал о простом способе приготовления этого сезонного деликатеса, который сочетает кулинарию, ароматерапию и немного дикой природы в каждой ложке.

В период цветения одуванчики можно найти практически везде. Для приготовления сиропа достаточно собрать горсть цветочных головок. Для классического варианта используется простая формула:

Ингредиенты

цветы одуванчика
1 чашка
вода
2 чашки
сахар
1 чашка
лимон
½ шт.

Именно эта пропорция позволяет получить сбалансированный вкус с легкими цветочными нотами и приятной сладостью.

Приготовление

  1. Важно аккуратно отделить зеленые горькие части от желтых лепестков, ведь именно они отвечают за насыщенный, однако нежный вкус будущего сиропа.

  2. После этого цветы промывают и готовят к настаиванию.

  3. Далее цветы заливают горячей водой, воду доводят до кипения, после чего снимают с огня и добавляют одуванчики вместе с половиной свежевыжатого лимона.

  4. Фактически на этом этапе создается цветочный чай, который должен настояться примерно 30 мин. За это время вода насыщается ароматом и природными свойствами растения.

  5. После настаивания жидкость процеживают и возвращают в кастрюлю.

  6. К полученному настою добавляют сахар.

  7. Смесь нагревают до полного растворения сахара, а затем уваривают до желаемой густоты. Чем дольше длится процесс варки, тем плотнее и тягучее становится сироп.

  8. Готовую массу переливают в банку и оставляют остыть.

Хотя этот продукт часто называют «одуванчиковым медом», его правильнее описывать как сироп из цветов. Он имеет нежный, немного травянистый аромат и мягкий сладкий вкус.

В народной традиции одуванчиковый сироп считается богатым антиоксидантами и таким, что может использоваться как бодрящее средство для поддержки печени. Однако его главная ценность в натуральности и сезонности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie