Медовая пахлава: простой домашний рецепт, который подкорит вас с первого кусочка / © Credits

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А самое приятное — вам не обязательно отправляться в Турцию или Ливан, чтобы насладиться классической арабской пахлавой. Благодаря фудблогеру Valeriia Veligura, у нас есть адаптированный и очень легкий рецепт пахлавы, которая готовится быстро, а выглядит как из кондитерской в арабском квартале.

Пахлава — традиционный десерт, популярный на Ближнем Востоке, в Турции, Греции и даже на Балканах. Она обычно состоит из тонких слоев теста, ореховой начинки и обильной пропитки медовым или сахарным сиропом.

Ингредиенты

Для основания

Слоеное бездрожжевое тесто 150–200 г

Сырые орехи (грецкие, фисташки или смесь) 200 г

Сливочное масло 50 г

Натуральный мед 50 г

Желток 1 шт.

Молоко 1 ст. л

Для сиропа (пропитки)

Мед 50 г

Кипяток 50 мл

Для украшения

Горсть измельченных фисташек (или грецких орехов)

Приготовление

В чаше блендера измельчите орехи до мелкой крошки. Добавить растопленное сливочное масло и мед. Перемешайте до образования густой, слегка липкой массы. Он должен хорошо держать форму, но оставаться мягкой. Слоеное тесто предварительно разморозьте до комнатной температуры. Раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт (не слишком тонко, чтобы не порвалось) и разрежьте на 4 длинные полоски примерно одинаковой ширины. На каждую полоску теста выложите ореховую начинку в виде длинного валика. Сверните тесто вокруг начинки, тщательно защипывайте края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. Полученные «трубочки» выложите плотно друг к другу в форму, застеленную пергаментом, швом вниз. Острым ножом нарежьте трубочки на квадратики или ромбики (в среднем получается 24 кусочка). Смешайте желток с молоком и смажьте верх пахлавы — это придаст красивый золотистый цвет. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку до 200°C. Выпекайте примерно 20–25 мин до румяной корочки. Следите, чтобы не пересушить — пахлава должна оставаться мягкой внутри. Пока пахлава еще горячая, залейте ее сиропом. Для этого смешайте мед с кипятком, тщательно перемешайте до однородности. Можно ложкой полить каждый кусочек или сразу вылить сироп во всю поверхность, если форма это позволяет. Дайте пахлаву пропитаться минимум 15–20 мин. Перед подачей посыпьте каждый кусочек измельченными фисташками или другим орехом. Подавайте в чай, кофе или как отдельный сладкий перекус.

Советы

Орехи: лучше всего смакуют фисташки или смесь фисташек с грецкими. Но можно экспериментировать с кешью или миндалем.

Мёд: выбирайте натуральный мед, желательно жидкий. Если он загустел, предварительно растопите на водяной бане.

Сироп: вместо меда с водой можно использовать классический сахарный сироп с добавлением лимонного сока или немного апельсиновой воды для аромата.



Этот десерт обязательно станет вашим фаворитом и понравится не только детям, но и взрослым.

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