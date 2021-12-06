Медовик на 12 коржах со сметанным кремом

Медовик на 12 коржах со сметанным кремом

Медовик – один из самых любимых домашних тортов.

Уже из названия становится понятно, что одним из основных его ингредиентов является мед, придающий торту особый аромат и вкус.

Рецептов медовика множество, и все они делятся на 2 группы. Можно испечь один медовый корж и разрезать его на несколько пластов, но классикой считается торт и 12 тонких коржей, перемазанных сметанным кремом, легкая кислинка которого особенно хорошо гармонирует с медовым привкусом основы.

Ингредиенты:

для теста: 450-470 г муки 150 г меда 80 г сахара 80 г сливочного масла 2 яйца 1 чайная ложка соды

для крема: 1 кг сметаны 150 г сахара



Приготовление

Сливочное масло, сахар и мед поместить в кастрюлю, поставить на медленный огонь или водяную баню и, не доводя до кипения, постоянно помешивать до образования однородной массы.

Затем кастрюлю снять с огня, добавить соду и интенсивно вымешать, чтобы сода полностью погасилась, а вся масса стала пенистой.

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В теплую массу вбить по одному яйца, тщательно размешивая каждое, после чего частями всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто.

Готовое тесто разделить на 12 частей, раскатать каждую в тонкий пласт, густо наколоть вилкой и выпекать по 3-4 минуты при 180°С до легкого румянца.

Выпеченные коржи еще горячими обрезать до необходимого размера и оставить остывать.

Охлажденную сметану взбить с сахарной пудрой и собрать торт, перемазывая кремом каждый корж. Бока и верх торта обмазать остатками крема и притрусить крошкой, измельчив обрезки коржей.

Готовый торт выдержать несколько часов на холоде, чтобы он хорошо пропитался.

На заметку

Коржи для медовика можно испечь заранее, они прекрасно хранятся при комнатной температуре.

Если сметана для крема не густая, отбросьте ее на марлю, чтобы ушла лишняя жидкость.

Вкус медовика станет еще интереснее, если вы, переслаивая коржи, добавите измельченный чернослив.

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