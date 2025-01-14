Медовик на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Особенность приготовления медовика в том, что он готовится на сковороде и идеально подойдет для тех, у кого нет духовки.
Торт получается мягким, нежным, с ароматными коржами и кремом из сметаны и сгущенного молока. Такая выпечка просто тает во рту.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 450 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 150 г
- мед
- 100 г
- сахар
- 100 г
- сода
- 1 ч. л.
- растительное масло
- сметана 25-30%
- 400 г
- сгущенное молоко
- 120 г
- В сотейник выложите сливочное масло, мед, прогрейте, снимите с огня и добавьте соду.
- Яйца с сахаром взбейте блендером в пышную пену, добавьте муку, сливочно-медовую массу и замесите тесто. Разделите его на шесть частей, скатайте в шар каждую, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Коржи для торта раскатайте на рабочей поверхности, застеленной пергаментной бумагой.
- На разогретую сковороду, смазанную слегка растительным маслом на среднем огне, обжарьте каждый корж с двух сторон, до золотистого цвета. Выложите на доску и острым ножом подровняйте края коржей, обрезки отложите, а затем измельчите их в крошку.
- Для крема сметану соедините со сгущенным молоком и взбейте миксером. Смажьте кремом каждый корж, бока и верх торта и обсыпьте крошкой. Отправьте в холодильник на два часа.
Советы:
- По желанию торт можно посыпать любыми орехами.
- Сметана и сгущенное молоко должно быть комнатной температуры.
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