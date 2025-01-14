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Медовик на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
468 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
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Медовик на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Медовик / Фото: Credits

Особенность приготовления медовика в том, что он готовится на сковороде и идеально подойдет для тех, у кого нет духовки.

Торт получается мягким, нежным, с ароматными коржами и кремом из сметаны и сгущенного молока. Такая выпечка просто тает во рту.

Ингредиенты

мука пшеничная
450 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
150 г
мед
100 г
сахар
100 г
сода
1 ч. л.
растительное масло
сметана 25-30%
400 г
сгущенное молоко
120 г
  1. В сотейник выложите сливочное масло, мед, прогрейте, снимите с огня и добавьте соду.
  2. Яйца с сахаром взбейте блендером в пышную пену, добавьте муку, сливочно-медовую массу и замесите тесто. Разделите его на шесть частей, скатайте в шар каждую, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Коржи для торта раскатайте на рабочей поверхности, застеленной пергаментной бумагой.
  3. На разогретую сковороду, смазанную слегка растительным маслом на среднем огне, обжарьте каждый корж с двух сторон, до золотистого цвета. Выложите на доску и острым ножом подровняйте края коржей, обрезки отложите, а затем измельчите их в крошку.
  4. Для крема сметану соедините со сгущенным молоком и взбейте миксером. Смажьте кремом каждый корж, бока и верх торта и обсыпьте крошкой. Отправьте в холодильник на два часа.

Советы:

  • По желанию торт можно посыпать любыми орехами.
  • Сметана и сгущенное молоко должно быть комнатной температуры.

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