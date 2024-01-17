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Медово-миндальное печенье с кунжутом: рецепт полезной выпечки

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
346 ккал
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
2 мин
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Медово-миндальное печенье с кунжутом: рецепт полезной выпечки

Медово-миндальное печенье с кунжутом / Фото: Credits

Это печенье отлично подходят для школьных обедов детей, так как оно полезно для здоровья и хорошо сохраняются, содержат много полезных жиров и клетчатки. Семена кунжута, снижающие уровень холестерина, богаты питательными веществами и содержат вещество под названием лигнан, которое регулирует массу тела. 

Ингредиенты

кунжут
1/2 стакана
семена подсолнечника
1/2 стакана
мед
3/4 стакана
миндальное или арахисовое масло
3/4 стакана
миндальная мука
3/4 стакана
тертый кокос
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, затем поджарьте кунжут и семена подсолнечника в духовке в течение нескольких минут на противне, застеленном пергаментом, время от времени помешивая и следя за тем, чтобы они не подгорели.
  2. Когда они слегка подрумянятся, достаньте их из духовки и отложите в сторону.
  3. В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте мед и миндальное масло и хорошо перемешайте, пока они не станут теплыми.
  4. В большой миске смешайте миндальную муку и кокос вместе с поджаренными семенами, затем добавьте смесь меда и миндального масла. Перемешайте.
  5. Ложкой зачерпните из смеси шарики теста размером с столовую ложку и выложите их на застеленный пергаментом противень для выпечки. Слегка приплюсните каждый шарик тыльной стороной ложки.
  6. Выпекайте 7–9 минут, следя, чтобы края не подгорели, так как мед быстро готовится. Выньте их из духовки на решетку и подавайте теплыми или комнатной температуры.

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