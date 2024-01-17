Медово-миндальное печенье с кунжутом: рецепт полезной выпечки

Это печенье отлично подходят для школьных обедов детей, так как оно полезно для здоровья и хорошо сохраняются, содержат много полезных жиров и клетчатки. Семена кунжута, снижающие уровень холестерина, богаты питательными веществами и содержат вещество под названием лигнан, которое регулирует массу тела.