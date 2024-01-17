Медово-миндальное печенье с кунжутом: рецепт полезной выпечки

Это печенье отлично подходят для школьных обедов детей, так как оно полезно для здоровья и хорошо сохраняются, содержат много полезных жиров и клетчатки. Семена кунжута, снижающие уровень холестерина, богаты питательными веществами и содержат вещество под названием лигнан, которое регулирует массу тела.
Ингредиенты
- кунжут
- 1/2 стакана
- семена подсолнечника
- 1/2 стакана
- мед
- 3/4 стакана
- миндальное или арахисовое масло
- 3/4 стакана
- миндальная мука
- 3/4 стакана
- тертый кокос
- Разогрейте духовку до 180 градусов, затем поджарьте кунжут и семена подсолнечника в духовке в течение нескольких минут на противне, застеленном пергаментом, время от времени помешивая и следя за тем, чтобы они не подгорели.
- Когда они слегка подрумянятся, достаньте их из духовки и отложите в сторону.
- В небольшой кастрюле на среднем огне смешайте мед и миндальное масло и хорошо перемешайте, пока они не станут теплыми.
- В большой миске смешайте миндальную муку и кокос вместе с поджаренными семенами, затем добавьте смесь меда и миндального масла. Перемешайте.
- Ложкой зачерпните из смеси шарики теста размером с столовую ложку и выложите их на застеленный пергаментом противень для выпечки. Слегка приплюсните каждый шарик тыльной стороной ложки.
- Выпекайте 7–9 минут, следя, чтобы края не подгорели, так как мед быстро готовится. Выньте их из духовки на решетку и подавайте теплыми или комнатной температуры.
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