Рецепты

Рецепты
12
1 мин

Медовый рулет с яблоками: простой рецепт оригинальной выпечки

Медовый рулет с яблоками готовится очень быстро и просто, так как выпекается сразу с начинкой и не потребуется даже блендер.

Екатерина Труш
Медовый рулет с яблоками

Медовый рулет с яблоками / © Credits

Нежный, медовый бисквит отлично сочетается с яблоками.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • яйца куриные — 3 шт;

  • сахар — 80 гр;

  • сливочное масло — 100 гр;

  • мед — 2 ст л;

  • сода — 0,5 ч л;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • яблоки — 4 шт;

  • сахар — 2 ст л.

Приготовление:

  1. В кастрюльку выложите мед, соду, поставьте на слабый огонь и нагревайте, постоянно перемешивая, до янтарного цвета. Немного остудите.

  2. В миске соедините яйца, сахар, соль, перемешайте и взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло, затем влейте медовую массу, добавьте муку и перемешайте.

  3. Яблоки помойте, очистите, удалите сердцевину, натрите на крупную терку, добавьте сахар, перемешайте и выложите равномерным слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и залейте тестом.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 18-20 минут.

  5. Готовый корж накройте листом пергамента и аккуратно переверните. Пергамент снимите и сверните корж в рулет. Заверните рулет в этот лист пергамента и накройте полотенцем до остывания.

Советы:

  • По желанию можно добавить корицу.

12
