- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 1 мин
Медовый рулет с яблоками: простой рецепт оригинальной выпечки
Медовый рулет с яблоками готовится очень быстро и просто, так как выпекается сразу с начинкой и не потребуется даже блендер.
Нежный, медовый бисквит отлично сочетается с яблоками.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 80 гр;
сливочное масло — 100 гр;
мед — 2 ст л;
сода — 0,5 ч л;
соль — щепотка.
Для начинки:
яблоки — 4 шт;
сахар — 2 ст л.
Приготовление:
В кастрюльку выложите мед, соду, поставьте на слабый огонь и нагревайте, постоянно перемешивая, до янтарного цвета. Немного остудите.
В миске соедините яйца, сахар, соль, перемешайте и взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло, затем влейте медовую массу, добавьте муку и перемешайте.
Яблоки помойте, очистите, удалите сердцевину, натрите на крупную терку, добавьте сахар, перемешайте и выложите равномерным слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и залейте тестом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 18-20 минут.
Готовый корж накройте листом пергамента и аккуратно переверните. Пергамент снимите и сверните корж в рулет. Заверните рулет в этот лист пергамента и накройте полотенцем до остывания.
Советы:
По желанию можно добавить корицу.