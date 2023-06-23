Меренговый торт со сливочным кремом и ягодами: рецепт десерта, который поразит ваших гостей

Этот торт не только вкусный, он еще и невероятно эффектный. Неповторимое сочетание текстур и вкусов сделает его гвоздем программы на любой вечеринке.

Меренговый торт можно приготовить, собственно, как торт, а можно подать отдельными пирожными. В любом случае благодаря разноцветным ягодам на сливочно-белом безе десерт будет выглядеть красиво.

Ингредиенты

Для безе

7 яичных белков комнатной температуры

четверть чайной ложки винного камня (можно заманить на лимонный сок)

полтора стакана сахарного песка

1 чайная ложка чистого ванильного экстракта

Для крема

полтора стакана густых сливок

половина стакана сахарной пудры

1 чайная ложка чистого ванильного экстракта

Ягоды для топа

200 г клубники, нарезанной на четвертинки

200 г малины

200 г ежевики

200 г черники

треть стакана сахарной пудры

цедра и сок 1 лимона

Приготовление

Приготовьте безе. Взбейте яичные белки и винный камень (лимонный сок) на низкой скорости до образования пены, около 2 минут.

На средней скорости постепенно добавляйте сахар, взбивая до жестких пиков, 7-8 минут, но не взбивайте слишком сильно; яичные белки должны выглядеть мягкими и гладкими, а не комковатыми или сухими.

Добавьте ванильный экстракт и перемешайте. Двумя ложками выложите безе горками на подготовленные противни. Оставьте между каждой ложкой достаточное расстояние. Если вы решили подавать десерт отдельными пирожными, выложите белковую массу соответствующим образом.

Перенесите противни в разогретую духовку и уменьшите температуру до 100-110 градусов. Выпекайте, пока меренги не станут твердыми и не застынут, около 1 часа 15 минут. После выключения духовки оставьте меренги в ней еще на 2 часа.

Аккуратно снимите безе с пергамента и выложите на противень.

Приготовьте крем. Взбейте сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт до средних пиков.

Смешайте клубнику, малину, ежевику и чернику с сахаром, лимонным соком и цедрой. Оставьте на 10 минут.

Перед подачей полейте меренги кремом. Выложите ягоды ровным слоем и сразу же подавайте.

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