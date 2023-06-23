Меренговый торт со сливочным кремом и ягодами: рецепт десерта, который поразит ваших гостей

Этот торт не только вкусный, он еще и невероятно эффектный. Неповторимое сочетание текстур и вкусов сделает его гвоздем программы на любой вечеринке.
Меренговый торт можно приготовить, собственно, как торт, а можно подать отдельными пирожными. В любом случае благодаря разноцветным ягодам на сливочно-белом безе десерт будет выглядеть красиво.
Ингредиенты
Для безе
- 7 яичных белков комнатной температуры
- четверть чайной ложки винного камня (можно заманить на лимонный сок)
- полтора стакана сахарного песка
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
Для крема
- полтора стакана густых сливок
- половина стакана сахарной пудры
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
Ягоды для топа
- 200 г клубники, нарезанной на четвертинки
- 200 г малины
- 200 г ежевики
- 200 г черники
- треть стакана сахарной пудры
- цедра и сок 1 лимона
Приготовление
Приготовьте безе. Взбейте яичные белки и винный камень (лимонный сок) на низкой скорости до образования пены, около 2 минут.
На средней скорости постепенно добавляйте сахар, взбивая до жестких пиков, 7-8 минут, но не взбивайте слишком сильно; яичные белки должны выглядеть мягкими и гладкими, а не комковатыми или сухими.
Добавьте ванильный экстракт и перемешайте. Двумя ложками выложите безе горками на подготовленные противни. Оставьте между каждой ложкой достаточное расстояние. Если вы решили подавать десерт отдельными пирожными, выложите белковую массу соответствующим образом.
Перенесите противни в разогретую духовку и уменьшите температуру до 100-110 градусов. Выпекайте, пока меренги не станут твердыми и не застынут, около 1 часа 15 минут. После выключения духовки оставьте меренги в ней еще на 2 часа.
Аккуратно снимите безе с пергамента и выложите на противень.
Приготовьте крем. Взбейте сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт до средних пиков.
Смешайте клубнику, малину, ежевику и чернику с сахаром, лимонным соком и цедрой. Оставьте на 10 минут.
Перед подачей полейте меренги кремом. Выложите ягоды ровным слоем и сразу же подавайте.
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