Мешочки с грибами: рецепт блинов с оригинальной подачей

Пришла Масленица, и на наших столах почетное место заняли тарелки с высящимися на них горками блинов.
Чтобы разнообразить стол, мы фаршируем блины и заворачиваем их рулетиками, конвертиками или треугольниками, готовим налистники и бендерики. Хотите удивить гостей оригинальной подачей блинов? Приготовьте мешочки с грибами. По большому счету в такие мешочки можно положить любой фарш, даже любимый салат, но накануне Великого поста мы уже ограничены в выборе начинок, поэтому предлагаем именно грибы.
Ингредиенты:
- 0,5 кг грибов
- 200 г твердого сыра
- 2 луковицы
- 2 столовые ложки майонеза
- блины
- сыр косичка
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Измельченный лук обжарить до прозрачности на растительном масле, добавить нарезанные небольшими кусочками грибы, посолить, поперчить и тушить до готовности.
Твердый сыр натереть на терке, соединить с остывшими грибами, заправить майонезом и хорошо вымешать.
Сыр косичку разобрать на отдельные волокна.
На середину каждого блина уложить по 1-1,5 столовой ложки начинки, края блина поднять, собрать сверху и обвязать ниточкой от косички.
Перед подачей мешочки разогреть в микроволновой печи, чтобы в начинке расплавился сыр.
На заметку
Блины пеките по любому рецепту, но старайтесь, чтобы они были тонкими и не добавляйте в тесто много сахара.
Грибы выбирайте по вкусу – шампиньоны или вешенки. Если же у вас в морозильной камере есть замороженные лесные грибы – это оптимальный вариант.
Для завязывания мешочков хорошо подойдут веточки зелени либо перья зеленого лука или лука-порея.
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