Мешочки с грибами: рецепт блинов с оригинальной подачей

Мешочки с грибами: рецепт блинов с оригинальной подачей

Пришла Масленица, и на наших столах почетное место заняли тарелки с высящимися на них горками блинов.

Чтобы разнообразить стол, мы фаршируем блины и заворачиваем их рулетиками, конвертиками или треугольниками, готовим налистники и бендерики. Хотите удивить гостей оригинальной подачей блинов? Приготовьте мешочки с грибами. По большому счету в такие мешочки можно положить любой фарш, даже любимый салат, но накануне Великого поста мы уже ограничены в выборе начинок, поэтому предлагаем именно грибы.

Ингредиенты:

0,5 кг грибов

200 г твердого сыра

2 луковицы

2 столовые ложки майонеза

блины

сыр косичка

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Измельченный лук обжарить до прозрачности на растительном масле, добавить нарезанные небольшими кусочками грибы, посолить, поперчить и тушить до готовности.

Твердый сыр натереть на терке, соединить с остывшими грибами, заправить майонезом и хорошо вымешать.

Сыр косичку разобрать на отдельные волокна.

На середину каждого блина уложить по 1-1,5 столовой ложки начинки, края блина поднять, собрать сверху и обвязать ниточкой от косички.

Перед подачей мешочки разогреть в микроволновой печи, чтобы в начинке расплавился сыр.

На заметку

Блины пеките по любому рецепту, но старайтесь, чтобы они были тонкими и не добавляйте в тесто много сахара.

Грибы выбирайте по вкусу – шампиньоны или вешенки. Если же у вас в морозильной камере есть замороженные лесные грибы – это оптимальный вариант.

Для завязывания мешочков хорошо подойдут веточки зелени либо перья зеленого лука или лука-порея.

Читайте также: