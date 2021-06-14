Мидии в сливочном соусе: рецепт от Евгения Клопотенко

Мидии – отличный вариант для тех, кто любит морепродукты. Стоят относительно недорого и готовятся просто.

Чтобы не усложнять себе жизнь, возьмите те, что уже очищены и продаются замороженные. Я обещаю – будет вкусно. Ведь мы обжарим мясо мидий с тимьяном и чесноком, которые придадут им удивительный аромат и добавим сливок, чтобы получить нежную структуру и вкус. И, конечно, секретный ингредиент, который вы точно не ожидали тут увидеть.

Ингредиенты:

200 г мидий (замороженное мясо мидий необходимо разморозить)

2 веточки тимьяна

1-2 зубчика чеснока

30 г арахиса (жареного)

150 мл сливок (20 или 30 % жирности)

1 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка хлопьев перца чили (опционально)

по вкусу соль

Приготовление:

Один или два зубчика чеснока очистите и раздавите лезвием ножа. Нам нужно, чтобы он отдал свой вкус и аромат мидиям при обжаривании.

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Разогрейте на среднем огне небольшую сковородку с 1 ст. л. подсолнечного масла, выложите давленый чеснок и несколько веточек тимьяна. Обжарьте 1 минуту, после чего чеснок извлеките.

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Добавьте на сковородку, предварительно размороженные 200 г мясо мидий и продолжайте обжаривать на среднем огне 1-2 минуты.

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Добавьте 150 мл сливок и тушите мидии, пока сливки не начнут густеть – приблизительно 3-5 минут.

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В конце приготовления добавьте жареный арахис и тушите еще одну минуту. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте в горячем виде как закуску или используйте как заправку для пасты.

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