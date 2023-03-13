Мидии в соусе "зеленый карри": рецепт от Андрея Величко

Черноморские мидии – уникальные по своему вкусу моллюски. И они достойны того, чтобы быть приготовлены всеми способами, известными в кулинарном мире – от азиатского зеленого карри до французского соуса биск.

Мидии на юге Украины готовят многими способами – одесский плов с мидиями, в кафе и ресторанах их часто подают приготовленными в винном или сливочном соусе, а в ресторане "Тавернетта" я когда-то готовил популярную пасту спагетти alla chitarra с мидиями и помидорами. Но рецепт, который я опишу дальше, не является классическим ни для Одессы, ни для Бессарабии.

Зеленый карри я попробовал в Юго-Восточной Азии и мгновенно понял – наши мидии просто должны быть приготовлены в таком соусе. Вообще я считаю, что готовить традиционные наши местные продукты интересными способами, использовать техники из других кухонь и культур – это как заново открывать и показывать знакомый вкус продукта.

Для 4-х порций нам понадобится:

2 кг мидий

1 гречневый багет или другой любимый хлеб

Для домашнего карри-соуса

1 зеленый перец чили

½ красной луковицы (можно заменить на 2 лука-шалот)

50 г свежего имбиря (около 5 см)

2-3 зубчика чеснока

½ пучка кинзы

½ пучка петрушки

2 лайма

1 ч. л кориандра

1 ч. л зиры

½ ч. л куркумы

½ ч. л рыбного соуса (если есть)

1 лемонграсс (желательно)

3-4 листа кафрского лайма (желательно)

4 ст. л масла

соль, перец

Шаг 1

Сначала подготовим соус карри. Специи подсушить на сковороде без растительного масла. Далее растолочь в ступе, если есть, или переложить в чашу блендера. Можно использовать молотые специи, но аромат будет не столь ярким. Добавить лайм (потереть цедру и выдавить сок), остальные ингредиенты перебить в блендере до состояния соуса песто. Если слишком густой – добавьте немного воды. Консистенция должна быть однородной, пастообразной, чуть более жидкой, чем сметана. Аромат – безумный. Цвет – приятно-зеленый.

Дайте настояться 10-15 минут, в это время приготовим мидии.

Шаг 2

Ракушки мидий следует промыть, удалить остатки водорослей и переложить в кастрюлю. Налив чуть-чуть воды (буквально на дне, на 2-3 см), накрыть плотно крышкой и поставить на сильный огонь. Когда вода закипит, мидии начнут открываться. Буквально через 4-5 минут кипения все они откроются – снимайте кастрюлю с огня. Не варите слишком долго, иначе мидии уварятся и станут мелкими и жесткими. Когда остынут – отделяем мясо мидий от ракушек. Удаляем водоросли или бороду, с помощью которой мидия держится за волнорез или металлическую трубу в море, на которой растет. Из двух килограммов моллюсков получится около 300-350 г мяса. А также сохраните и процедите воду от мидий – у нее насыщенный морской вкус и она немного солоновата – вы сможете использовать ее в следующем шаге.

Шаг 3

Соус карри перекладываем в сковороду (если не удалось измельчить блендером до однородного состояния, можно процедить). Добавляем мясо мидий и немного воды от них, перемешиваем и прогреваем на среднем огне, доводим до кипения. Пробуем вкус соуса – если нужно, добавляем соль, перец, сок лайма. Подаем мидии в таком соусе с дополнительной зеленью кинзы и гречневым багетом.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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