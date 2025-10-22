Миен Га: рецепт вьетнамского супа с лапшой и курицей

суп с лапшой и курицей / © Associated Press

Реклама

На странице leocoookss рассказали, что его легкий, но насыщенный вкус буквально переносит в далекую Азию, а простые ингредиенты делают этот суп доступным для приготовления дома. Он идеально подойдет для обеда или ужина, когда хочется тепла, белка и хрустящей зелени.

Ингредиенты Курица Стеклянная лапша 150-200 г Лук репчатый ½ шт. Имбирь Рыбный соус 3 ст. л. Соль Грибы шиитаке (сухие) 5-6 шт. Зеленый лук Кинза Жареный лук Лимон

Приготовление

Курицу хорошо промойте и залейте холодной водой в кастрюле. На сухой сковороде обжарьте половинку лука и кусочек имбиря до золотистого оттенка. Добавьте в бульон и варите курицу на малом огне около 40 мин, периодически снимайте пенку. Добавьте рыбный соус и немного соли, вкус можно регулировать по собственному усмотрению. Сухие шиитаке замочите в кипятке на несколько минут, чтобы размякли, затем нарежьте полосками. Стеклянную лапшу залейте кипятком, чтобы она размякла. Из бульона выньте курицу и овощи, разберите на небольшие кусочки. Добавьте нарезанные шиитаке в бульон и прокипятите несколько минут.

Подача

В миску выложите лапшу и кусочки курицы.

Добавьте много зелени: зеленый лук, кинза.

Залейте горячим бульоном с грибами.

Посыпьте жареным луком по желанию.

Подайте с кусочком лимона.

Miến gà — это суп, который легко готовится дома даже без экзотических продуктов, насыщает, но не перегружая желудок, дарит аромат и уют осени или прохладного вечера и может стать идеальной альтернативой традиционного украинского бульона.