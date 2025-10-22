ТСН в социальных сетях

Миен Га: рецепт вьетнамского супа с лапшой и курицей

Когда снаружи дождь, прохладно или хочется чего-то уютного и ароматного, на помощь приходит Миен Га (Miến gà) — вьетнамский суп со стеклянной лапшой и курицей.

суп с лапшой и курицей

суп с лапшой и курицей / © Associated Press

На странице leocoookss рассказали, что его легкий, но насыщенный вкус буквально переносит в далекую Азию, а простые ингредиенты делают этот суп доступным для приготовления дома. Он идеально подойдет для обеда или ужина, когда хочется тепла, белка и хрустящей зелени.

Ингредиенты

Курица
Стеклянная лапша
150-200 г
Лук репчатый
½ шт.
Имбирь
Рыбный соус
3 ст. л.
Соль
Грибы шиитаке (сухие)
5-6 шт.
Зеленый лук
Кинза
Жареный лук
Лимон

Приготовление

  1. Курицу хорошо промойте и залейте холодной водой в кастрюле.

  2. На сухой сковороде обжарьте половинку лука и кусочек имбиря до золотистого оттенка.

  3. Добавьте в бульон и варите курицу на малом огне около 40 мин, периодически снимайте пенку.

  4. Добавьте рыбный соус и немного соли, вкус можно регулировать по собственному усмотрению.

  5. Сухие шиитаке замочите в кипятке на несколько минут, чтобы размякли, затем нарежьте полосками.

  6. Стеклянную лапшу залейте кипятком, чтобы она размякла.

  7. Из бульона выньте курицу и овощи, разберите на небольшие кусочки.

  8. Добавьте нарезанные шиитаке в бульон и прокипятите несколько минут.

Подача

  • В миску выложите лапшу и кусочки курицы.

  • Добавьте много зелени: зеленый лук, кинза.

  • Залейте горячим бульоном с грибами.

  • Посыпьте жареным луком по желанию.

  • Подайте с кусочком лимона.

Miến gà — это суп, который легко готовится дома даже без экзотических продуктов, насыщает, но не перегружая желудок, дарит аромат и уют осени или прохладного вечера и может стать идеальной альтернативой традиционного украинского бульона.

