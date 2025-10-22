- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Миен Га: рецепт вьетнамского супа с лапшой и курицей
Когда снаружи дождь, прохладно или хочется чего-то уютного и ароматного, на помощь приходит Миен Га (Miến gà) — вьетнамский суп со стеклянной лапшой и курицей.
На странице leocoookss рассказали, что его легкий, но насыщенный вкус буквально переносит в далекую Азию, а простые ингредиенты делают этот суп доступным для приготовления дома. Он идеально подойдет для обеда или ужина, когда хочется тепла, белка и хрустящей зелени.
Ингредиенты
- Курица
-
- Стеклянная лапша
- 150-200 г
- Лук репчатый
- ½ шт.
- Имбирь
-
- Рыбный соус
- 3 ст. л.
- Соль
-
- Грибы шиитаке (сухие)
- 5-6 шт.
- Зеленый лук
-
- Кинза
-
- Жареный лук
-
- Лимон
-
Приготовление
Курицу хорошо промойте и залейте холодной водой в кастрюле.
На сухой сковороде обжарьте половинку лука и кусочек имбиря до золотистого оттенка.
Добавьте в бульон и варите курицу на малом огне около 40 мин, периодически снимайте пенку.
Добавьте рыбный соус и немного соли, вкус можно регулировать по собственному усмотрению.
Сухие шиитаке замочите в кипятке на несколько минут, чтобы размякли, затем нарежьте полосками.
Стеклянную лапшу залейте кипятком, чтобы она размякла.
Из бульона выньте курицу и овощи, разберите на небольшие кусочки.
Добавьте нарезанные шиитаке в бульон и прокипятите несколько минут.
Подача
В миску выложите лапшу и кусочки курицы.
Добавьте много зелени: зеленый лук, кинза.
Залейте горячим бульоном с грибами.
Посыпьте жареным луком по желанию.
Подайте с кусочком лимона.
Miến gà — это суп, который легко готовится дома даже без экзотических продуктов, насыщает, но не перегружая желудок, дарит аромат и уют осени или прохладного вечера и может стать идеальной альтернативой традиционного украинского бульона.