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Миндально-творожная пасха: простой рецепт

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Миндально-творожная пасха: простой рецепт

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Пасха уже скоро, и самое время начать собирать рецепты сдобных куличей и сырных пасх.

Классическую творожную пасху готовят с помощью разъемной четырехугольной формы в виде усеченной пирамиды. Допустимо использовать и другие емкости, например, глубокие миски, главное, чтобы готовое изделие напоминало холм.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг протертого и отжатого творога
  • 200 г сливочного масла
  • 3 ст. сахара
  • 10 желтков
  • 250 г сметаны
  • ½ ст.  изюма
  • 1 ст. рубленого миндаля
  • цедра одного лимона  

Сливочное масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному желтку. Добавить творог, взбитую сметану, миндаль, цедру и все перемешать.

Чтобы пасха получилась воздушной, отжатый творог дважды протирают сквозь сито или, в крайнем случае, взбивают с помощью блендера. Изюм заранее промывают и замачивают в горячей воде, фруктовом сиропе или ликере.

Получившейся массой наполнить формы, выстеленные марлей, поставить под пресс на холод минимум на 12 часов.

София Яроцкая

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