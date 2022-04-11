Миндально-творожная пасха: простой рецепт

Пасха уже скоро, и самое время начать собирать рецепты сдобных куличей и сырных пасх.

Классическую творожную пасху готовят с помощью разъемной четырехугольной формы в виде усеченной пирамиды. Допустимо использовать и другие емкости, например, глубокие миски, главное, чтобы готовое изделие напоминало холм.

Ингредиенты:

1,5 кг протертого и отжатого творога

200 г сливочного масла

3 ст. сахара

10 желтков

250 г сметаны

½ ст. изюма

1 ст. рубленого миндаля

цедра одного лимона

Сливочное масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному желтку. Добавить творог, взбитую сметану, миндаль, цедру и все перемешать.

Чтобы пасха получилась воздушной, отжатый творог дважды протирают сквозь сито или, в крайнем случае, взбивают с помощью блендера. Изюм заранее промывают и замачивают в горячей воде, фруктовом сиропе или ликере.

Получившейся массой наполнить формы, выстеленные марлей, поставить под пресс на холод минимум на 12 часов.

София Яроцкая

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