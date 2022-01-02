Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Мини-чизкейки без выпечки: простой рецепт вкусного десерта

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мини-чизкейки без выпечки: простой рецепт вкусного десерта

скриншот с видео

Если вы ищете быстрый и простой праздничный десерт в эти выходные, вам стоит попробовать эти чизкейки.

Лондонский кулинарный блогер Элоиза Хед, которая является автором блога Fitwaffle Kitchen, поделилась восхитительным рецептом мини-чизкейков, которые можно приготовить менее чем за час. Видео она разместила в Instagram.

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г измельченного печенья
  • 90 г сливочного масла
  • 200 мл двойных сливок, холодных
  • 400 г сливочного сыра
  • 100 г сахарной пудры
  • 100 г карамели

Для начинки:

  • 150 г темного шоколада
  • 150 мл жирных сливок

Приготовление:

1. Добавьте измельченное печенье и топленое сливочное масло в миску и перемешайте.

2. В другой миске взбейте 200 г жирных сливок до образования пышной массы.

3. В третьей миске смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и карамель, взбейте до кремообразной консистенции.

4. Добавьте к смеси взбитые сливки и перемешайте.

5. Поместите бумажные формы для кексов в противень для кексов и ложкой втрамбуйте смесь для печенья, чтобы она стала однородной.

6. Зверху выложите кремово карамельную смесь и разгладьте, затем поместите противень в морозильную камеру на 15 минут, чтобы пирожные застыли.

7. Растопите шоколадную стружку со 150 мл сливок в микроволновой печи, помешивая каждые 30 секунд.

8. Полейте ганашем мини-чизкейки и уберите их в холодильник на 30 минут, пока они не застынут.

Читайте также:

Следующая публикация