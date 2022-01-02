Мини-чизкейки без выпечки: простой рецепт вкусного десерта

Если вы ищете быстрый и простой праздничный десерт в эти выходные, вам стоит попробовать эти чизкейки.

Лондонский кулинарный блогер Элоиза Хед, которая является автором блога Fitwaffle Kitchen, поделилась восхитительным рецептом мини-чизкейков, которые можно приготовить менее чем за час. Видео она разместила в Instagram.

Ингредиенты:

Для основы:

200 г измельченного печенья

90 г сливочного масла

200 мл двойных сливок, холодных

400 г сливочного сыра

100 г сахарной пудры

100 г карамели

Для начинки:

150 г темного шоколада

150 мл жирных сливок

Приготовление:

1. Добавьте измельченное печенье и топленое сливочное масло в миску и перемешайте.

2. В другой миске взбейте 200 г жирных сливок до образования пышной массы.

3. В третьей миске смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и карамель, взбейте до кремообразной консистенции.

4. Добавьте к смеси взбитые сливки и перемешайте.

5. Поместите бумажные формы для кексов в противень для кексов и ложкой втрамбуйте смесь для печенья, чтобы она стала однородной.

6. Зверху выложите кремово карамельную смесь и разгладьте, затем поместите противень в морозильную камеру на 15 минут, чтобы пирожные застыли.

7. Растопите шоколадную стружку со 150 мл сливок в микроволновой печи, помешивая каждые 30 секунд.

8. Полейте ганашем мини-чизкейки и уберите их в холодильник на 30 минут, пока они не застынут.

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