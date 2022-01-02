Мини-чизкейки без выпечки: простой рецепт вкусного десерта

Если вы ищете быстрый и простой праздничный десерт в эти выходные, вам стоит попробовать эти чизкейки.
Лондонский кулинарный блогер Элоиза Хед, которая является автором блога Fitwaffle Kitchen, поделилась восхитительным рецептом мини-чизкейков, которые можно приготовить менее чем за час. Видео она разместила в Instagram.
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г измельченного печенья
- 90 г сливочного масла
- 200 мл двойных сливок, холодных
- 400 г сливочного сыра
- 100 г сахарной пудры
- 100 г карамели
Для начинки:
- 150 г темного шоколада
- 150 мл жирных сливок
Приготовление:
1. Добавьте измельченное печенье и топленое сливочное масло в миску и перемешайте.
2. В другой миске взбейте 200 г жирных сливок до образования пышной массы.
3. В третьей миске смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и карамель, взбейте до кремообразной консистенции.
4. Добавьте к смеси взбитые сливки и перемешайте.
5. Поместите бумажные формы для кексов в противень для кексов и ложкой втрамбуйте смесь для печенья, чтобы она стала однородной.
6. Зверху выложите кремово карамельную смесь и разгладьте, затем поместите противень в морозильную камеру на 15 минут, чтобы пирожные застыли.
7. Растопите шоколадную стружку со 150 мл сливок в микроволновой печи, помешивая каждые 30 секунд.
8. Полейте ганашем мини-чизкейки и уберите их в холодильник на 30 минут, пока они не застынут.
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