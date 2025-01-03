Мини-хачапури с сыром: нетрадиционный рецепт популярного блюда

Хачапури — символ грузинской кухни запоминающийся с первого кусочка. Но сегодня мы расскажем о легком и быстром рецепте мини-хачапури с сыром.
Эта ароматная выпечка станет обязательным блюдом для семейных завтраков или встреч с друзьями, а рецепт опубликован на странице Hatice0ncel. Он прост в исполнении и требует минимум набора продуктов.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 200 г
- Йогурт
- 1 стакан
- Масло
- Уксус
- 1 ст. л
- Яйца
- 2 шт.
- Соль
- Сахар
- Разрыхлитель
- 1 пакетик
- Мука
- 6-7 стаканов
- Сыр фета
- Петрушка
Приготовление
- В большую миску добавьте все ингредиенты теста и хорошо перемешайте.
- Медленно добавляйте муку, пока тесто не станет мягким и не будет прилипать к рукам.
- Из теста отщепните кусочки размером с грецкий орех и раскатайте их ладонью.
- Внутрь добавьте начинку: сыр фета и петрушку.
- Сверните тесто сначала с боков, а концы защепите, чтобы получить форму хачапури.
- Выложите их на противень, застеленный пергаментом, но оставьте расстояние друг до друга.
- Смажьте желтком и посыпьте кунжутом для ароматной корочки.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, до золотистой корочки.
Ваши мини хачапури готовы. Подавайте их к столу с горячим чаем.
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