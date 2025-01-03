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Мини-хачапури с сыром: нетрадиционный рецепт популярного блюда

Мини-хачапури с сыром: нетрадиционный рецепт популярного блюда

Хачапури / Фото: Credits

Хачапури — символ грузинской кухни запоминающийся с первого кусочка. Но сегодня мы расскажем о легком и быстром рецепте мини-хачапури с сыром.

Эта ароматная выпечка станет обязательным блюдом для семейных завтраков или встреч с друзьями, а рецепт опубликован на странице Hatice0ncel. Он прост в исполнении и требует минимум набора продуктов.

Ингредиенты

Сливочное масло
200 г
Йогурт
1 стакан
Масло
Уксус
1 ст. л
Яйца
2 шт.
Соль
Сахар
Разрыхлитель
1 пакетик
Мука
6-7 стаканов
Сыр фета
Петрушка

Приготовление

  1. В большую миску добавьте все ингредиенты теста и хорошо перемешайте.
  2. Медленно добавляйте муку, пока тесто не станет мягким и не будет прилипать к рукам.
  3. Из теста отщепните кусочки размером с грецкий орех и раскатайте их ладонью.
  4. Внутрь добавьте начинку: сыр фета и петрушку.
  5. Сверните тесто сначала с боков, а концы защепите, чтобы получить форму хачапури.
  6. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, но оставьте расстояние друг до друга.
  7. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом для ароматной корочки.
  8. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, до золотистой корочки.

Ваши мини хачапури готовы. Подавайте их к столу с горячим чаем.

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