Мини-хачапури с сыром: нетрадиционный рецепт популярного блюда

Хачапури — символ грузинской кухни запоминающийся с первого кусочка. Но сегодня мы расскажем о легком и быстром рецепте мини-хачапури с сыром.

Эта ароматная выпечка станет обязательным блюдом для семейных завтраков или встреч с друзьями, а рецепт опубликован на странице Hatice0ncel. Он прост в исполнении и требует минимум набора продуктов.

Ингредиенты Сливочное масло 200 г Йогурт 1 стакан Масло Уксус 1 ст. л Яйца 2 шт. Соль Сахар Разрыхлитель 1 пакетик Мука 6-7 стаканов Сыр фета Петрушка

Приготовление

В большую миску добавьте все ингредиенты теста и хорошо перемешайте. Медленно добавляйте муку, пока тесто не станет мягким и не будет прилипать к рукам. Из теста отщепните кусочки размером с грецкий орех и раскатайте их ладонью. Внутрь добавьте начинку: сыр фета и петрушку. Сверните тесто сначала с боков, а концы защепите, чтобы получить форму хачапури. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, но оставьте расстояние друг до друга. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом для ароматной корочки. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, до золотистой корочки.

Ваши мини хачапури готовы. Подавайте их к столу с горячим чаем.

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