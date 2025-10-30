Мини-пиццы "тыковки" с сыром и грибами: трендовый рецепт из TikTok

Минипиццы тыквочки с сыром и грибами tiktok.com_katya_rybalka

Содержание Ингредиенты Тесто Начинка Приготовление Советы

Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом мини пицц «тыквочек», у которых не только невероятно милый вид, но и они безумно вкусные. Этот тренд с TikTok уже покоряет сердца всех, кто любит сыр, грибы и легкие в приготовлении закуски.

Ингредиенты

Тесто

теплое молоко 100 мл

мягкое сливочное масло 15 г

масло 15 г

яйцо 1 шт.

сахар 15 г

сухие дрожжи 5 г

мука 250 г

Начинка

сыр сулугуни

лук

грибы

Приготовление

Смешайте молоко, масло, растительное масло, яйцо, сахар и дрожжи. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Отставьте его на 40 мин в теплое место, чтобы оно подошло. После подъема обминайте тесто руками и разделите на 6 частей. Сформируйте булочки. Натертый сулугуни смешайте с мелко нарезанным луком и обжаренными грибами. Разомните каждый кусочек теста. Внутрь положите начинку и сделайте шарики. Чтобы создать форму тыковки, осторожно обвяжите каждую заготовку кулинарной нитью, но не затягивайте ее слишком сильно. Смажьте мини-пиццы смесью яйца и молока. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — расплавится.

Советы

Не переживайте из-за формы тыковки, немного асимметрии добавляет шарма.

Для более яркого вкуса можно добавить немного чеснока или специй в начинку.

Сыр сулугуни можно заменить моцареллой или любым другим плавленым сыром на ваш вкус.

Мини-пиццы «тыковки» — это не только вкусности, но и маленький праздник для глаз. Они прекрасно подойдут для вечеринок, детских праздников или просто как приятный перекус. А главное — приготовить их легко, даже если вы не профессиональный кулинар.