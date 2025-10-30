ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
133
Время на прочтение
2 мин

Мини-пиццы "тыковки" с сыром и грибами: трендовый рецепт из TikTok

Если вы любите кухонные эксперименты и милые перекусы, эта идея точно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Минипиццы тыквочки с сыром и грибами tiktok.com_katya_rybalka

Минипиццы тыквочки с сыром и грибами tiktok.com_katya_rybalka

Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом мини пицц «тыквочек», у которых не только невероятно милый вид, но и они безумно вкусные. Этот тренд с TikTok уже покоряет сердца всех, кто любит сыр, грибы и легкие в приготовлении закуски.

Ингредиенты

Тесто

  • теплое молоко 100 мл

  • мягкое сливочное масло 15 г

  • масло 15 г

  • яйцо 1 шт.

  • сахар 15 г

  • сухие дрожжи 5 г

  • мука 250 г

Начинка

  • сыр сулугуни

  • лук

  • грибы

Приготовление

  1. Смешайте молоко, масло, растительное масло, яйцо, сахар и дрожжи.

  2. Добавьте муку и замесите мягкое тесто.

  3. Отставьте его на 40 мин в теплое место, чтобы оно подошло.

  4. После подъема обминайте тесто руками и разделите на 6 частей.

  5. Сформируйте булочки.

  6. Натертый сулугуни смешайте с мелко нарезанным луком и обжаренными грибами.

  7. Разомните каждый кусочек теста.

  8. Внутрь положите начинку и сделайте шарики.

  9. Чтобы создать форму тыковки, осторожно обвяжите каждую заготовку кулинарной нитью, но не затягивайте ее слишком сильно.

  10. Смажьте мини-пиццы смесью яйца и молока.

  11. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — расплавится.

Советы

  • Не переживайте из-за формы тыковки, немного асимметрии добавляет шарма.

  • Для более яркого вкуса можно добавить немного чеснока или специй в начинку.

  • Сыр сулугуни можно заменить моцареллой или любым другим плавленым сыром на ваш вкус.

Мини-пиццы «тыковки» — это не только вкусности, но и маленький праздник для глаз. Они прекрасно подойдут для вечеринок, детских праздников или просто как приятный перекус. А главное — приготовить их легко, даже если вы не профессиональный кулинар.

Дата публикации
Количество просмотров
133
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie