Мини-пиццы "тыковки" с сыром и грибами: трендовый рецепт из TikTok
Если вы любите кухонные эксперименты и милые перекусы, эта идея точно для вас.
Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом мини пицц «тыквочек», у которых не только невероятно милый вид, но и они безумно вкусные. Этот тренд с TikTok уже покоряет сердца всех, кто любит сыр, грибы и легкие в приготовлении закуски.
Ингредиенты
Тесто
теплое молоко 100 мл
мягкое сливочное масло 15 г
масло 15 г
яйцо 1 шт.
сахар 15 г
сухие дрожжи 5 г
мука 250 г
Начинка
сыр сулугуни
лук
грибы
Приготовление
Смешайте молоко, масло, растительное масло, яйцо, сахар и дрожжи.
Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
Отставьте его на 40 мин в теплое место, чтобы оно подошло.
После подъема обминайте тесто руками и разделите на 6 частей.
Сформируйте булочки.
Натертый сулугуни смешайте с мелко нарезанным луком и обжаренными грибами.
Разомните каждый кусочек теста.
Внутрь положите начинку и сделайте шарики.
Чтобы создать форму тыковки, осторожно обвяжите каждую заготовку кулинарной нитью, но не затягивайте ее слишком сильно.
Смажьте мини-пиццы смесью яйца и молока.
Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 мин, пока тесто не станет золотистым, а сыр — расплавится.
Советы
Не переживайте из-за формы тыковки, немного асимметрии добавляет шарма.
Для более яркого вкуса можно добавить немного чеснока или специй в начинку.
Сыр сулугуни можно заменить моцареллой или любым другим плавленым сыром на ваш вкус.
Мини-пиццы «тыковки» — это не только вкусности, но и маленький праздник для глаз. Они прекрасно подойдут для вечеринок, детских праздников или просто как приятный перекус. А главное — приготовить их легко, даже если вы не профессиональный кулинар.