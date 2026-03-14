- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Миничебуреки с сыром — рецепт хрустящей классики в домашнем исполнении
Хрустящее тесто, тягучий сыр сулугуни внутри и аромат подсолнечного масла — настоящее удовольствие, которое можно приготовить дома.
Чебуреки — это классика, которую обожают во всем мире. У каждого своя любимая начинка, но есть одинаковые критерии для идеальных изделий: тонкое тесто, сочная начинка и равномерная золотистая корочка. На странице Буде смачно вместе рассказали, как приготовить мини-чебуреки с сыром сулугуни, которые тают во рту и имеют такой аппетитный вид, как в профессиональных ресторанах.
Ингредиенты
Для теста
Мука 3 стакана
Горячая вода 1 стакан
Подсолнечное масло 3 ст. л
Соль ½ ч. л
Для начинки
Сыр сулугуни -200 г
Для жарки
Масло
Приготовление
В миску насыпьте муку, добавьте щепотку соли и 3 ст. л. подсолнечного масла.
Влейте кипяток и осторожно размешайте лопаткой.
Когда смесь немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном.
Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 20 мин, чтобы тесто «отдохнуло». Для лучшего эффекта можно положить его в пакет и хорошо закрутить.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,3-0,5 мм.
С помощью стакана или формы для печенья, вырежьте кружочки.
На каждый выложите немного сыра сулугуни, аккуратно защипните края и сформируйте маленькие чебуреки.
Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 150-170°C.
Осторожно опустите чебуреки в масло и обжаривайте до равномерного золотистого цвета.
Готовые чебуреки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте теплыми с любимым соусом, например, чесночным, томатным или йогуртовым.
Миничебуреки с сыром — это не только вкусно, но и легко. Они идеально подходят для вечеринок, завтрака или перекуса, а тонкое тесто и тягучий сулугуни делают их по-настоящему особенными.