Миничебуреки с сыром / © Credits

Чебуреки — это классика, которую обожают во всем мире. У каждого своя любимая начинка, но есть одинаковые критерии для идеальных изделий: тонкое тесто, сочная начинка и равномерная золотистая корочка. На странице Буде смачно вместе рассказали, как приготовить мини-чебуреки с сыром сулугуни, которые тают во рту и имеют такой аппетитный вид, как в профессиональных ресторанах.

Ингредиенты

Для теста

Мука 3 стакана

Горячая вода 1 стакан

Подсолнечное масло 3 ст. л

Соль ½ ч. л

Для начинки

Сыр сулугуни -200 г

Для жарки

Масло

Приготовление

В миску насыпьте муку, добавьте щепотку соли и 3 ст. л. подсолнечного масла. Влейте кипяток и осторожно размешайте лопаткой. Когда смесь немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 20 мин, чтобы тесто «отдохнуло». Для лучшего эффекта можно положить его в пакет и хорошо закрутить. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,3-0,5 мм. С помощью стакана или формы для печенья, вырежьте кружочки. На каждый выложите немного сыра сулугуни, аккуратно защипните края и сформируйте маленькие чебуреки. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 150-170°C. Осторожно опустите чебуреки в масло и обжаривайте до равномерного золотистого цвета. Готовые чебуреки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте теплыми с любимым соусом, например, чесночным, томатным или йогуртовым.

Миничебуреки с сыром — это не только вкусно, но и легко. Они идеально подходят для вечеринок, завтрака или перекуса, а тонкое тесто и тягучий сулугуни делают их по-настоящему особенными.