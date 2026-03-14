Миничебуреки с сыром — рецепт хрустящей классики в домашнем исполнении

Хрустящее тесто, тягучий сыр сулугуни внутри и аромат подсолнечного масла — настоящее удовольствие, которое можно приготовить дома.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Миничебуреки с сыром

Миничебуреки с сыром / © Credits

Чебуреки — это классика, которую обожают во всем мире. У каждого своя любимая начинка, но есть одинаковые критерии для идеальных изделий: тонкое тесто, сочная начинка и равномерная золотистая корочка. На странице Буде смачно вместе рассказали, как приготовить мини-чебуреки с сыром сулугуни, которые тают во рту и имеют такой аппетитный вид, как в профессиональных ресторанах.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука 3 стакана

  • Горячая вода 1 стакан

  • Подсолнечное масло 3 ст. л

  • Соль ½ ч. л

Для начинки

  • Сыр сулугуни -200 г

Для жарки

  • Масло

Приготовление

  1. В миску насыпьте муку, добавьте щепотку соли и 3 ст. л. подсолнечного масла.

  2. Влейте кипяток и осторожно размешайте лопаткой.

  3. Когда смесь немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном.

  4. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 20 мин, чтобы тесто «отдохнуло». Для лучшего эффекта можно положить его в пакет и хорошо закрутить.

  5. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,3-0,5 мм.

  6. С помощью стакана или формы для печенья, вырежьте кружочки.

  7. На каждый выложите немного сыра сулугуни, аккуратно защипните края и сформируйте маленькие чебуреки.

  8. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 150-170°C.

  9. Осторожно опустите чебуреки в масло и обжаривайте до равномерного золотистого цвета.

  10. Готовые чебуреки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

  11. Подавайте теплыми с любимым соусом, например, чесночным, томатным или йогуртовым.

Миничебуреки с сыром — это не только вкусно, но и легко. Они идеально подходят для вечеринок, завтрака или перекуса, а тонкое тесто и тягучий сулугуни делают их по-настоящему особенными.

