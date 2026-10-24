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Минтай в томатно-сметанном соусе: рецепт диетического блюда
Особенность приготовления минтая в томатно-сметанном соусе в том, что его не нужно предварительно обжаривать.
Это сочное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.
Ингредиенты
- минтай замороженный
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сметана 15%
- 3 ст. л.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 200 мл
- растительное масло
- 2 ст. л.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Рыбу разморозьте, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки, поперчите, посолите.
Лук, морковь очистите.
Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.
Для соуса: в миску выложите сметану, томатную пасту, влейте теплую воду, слегка посолите и перемешайте.
Каждый кусочек минтая обваляйте в муке, выложите в сковороду к овощам и залейте томатно-сметанным соусом.
Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 25 минут.
Советы:
Вместо томатной пасты, можно использовать томатный сок (понадобится один стакан).