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Дата публикации
Категория
Рецепты
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36
Время на прочтение
1 мин

Минтай в томатно-сметанном соусе: рецепт диетического блюда

Особенность приготовления минтая в томатно-сметанном соусе в том, что его не нужно предварительно обжаривать.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
105 ккал
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Минтай в томатно-сметанном соусе

Минтай в томатно-сметанном соусе / © Credits

Это сочное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.

Ингредиенты

минтай замороженный
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сметана 15%
3 ст. л.
томатная паста
1 ст. л.
вода
200 мл
растительное масло
2 ст. л.
мука пшеничная
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Рыбу разморозьте, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки, поперчите, посолите.

  2. Лук, морковь очистите.

  3. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.

  5. Для соуса: в миску выложите сметану, томатную пасту, влейте теплую воду, слегка посолите и перемешайте.

  6. Каждый кусочек минтая обваляйте в муке, выложите в сковороду к овощам и залейте томатно-сметанным соусом.

  7. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 25 минут.

Советы:

  • Вместо томатной пасты, можно использовать томатный сок (понадобится один стакан).

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