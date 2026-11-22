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Минтай запеченный с цветной капустой и сливочно-сырным соусом: рецепт нежного горячего блюда
Это идеальный вариант для легкого ужина.
В процессе запекания рыба пропитывается соками соуса, становится сочной, а цветная капуста, слегка хрустящей. Блюдо отлично сочетается с овощным салатом.
Ингредиенты
- филе минтая
- 500 г
- цветная капуста
- 500 г
- сливки 10%
- 230 мл
- сыр твердый
- 120 г
- сливочное масло
- 20 г
- мускатный орех
- щепотка
- перец черный молотый
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- соль
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Филе минтая разморозьте и нарежьте на порционные кусочки.
Цветную капусту промойте, разберите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей, подсоленной воде 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
Тертый сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
Для соуса: в миске смешайте сливки, половину твердого сыра, мускатный орех, черный молотый перец и соль.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите рыбу, посолите, затем сверху цветную капусту, залейте соусом, и посыпьте оставшимся твердым сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сыр используйте любой.