Минтай запеченный с цветной капустой и сливочно-сырным соусом / © Credits

В процессе запекания рыба пропитывается соками соуса, становится сочной, а цветная капуста, слегка хрустящей. Блюдо отлично сочетается с овощным салатом.

Филе минтая разморозьте и нарежьте на порционные кусочки.

Цветную капусту промойте, разберите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей, подсоленной воде 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг.

Тертый сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.

Для соуса: в миске смешайте сливки, половину твердого сыра, мускатный орех, черный молотый перец и соль.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите рыбу, посолите, затем сверху цветную капусту, залейте соусом, и посыпьте оставшимся твердым сыром.