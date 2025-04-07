Минтай запеченный в лаваше: рецепт оригинальной закуски

Минтай запеченный в лаваше / © Credits

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Рыба получается сочной, нежной с хрустящей корочкой из лаваша. Рыбное филе заверните с мягким сыром и зеленью в треугольники и запеките в духовке.

Ингредиенты лаваш армянский 1 упаковка филе минтая 300 г мягкий сыр 200 г укроп свежий 15 г желток яйца 1 шт. перец черный молотый соль кунжут

Минтай промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики, поперчите, посолите.

Укроп промойте, обсушите и соедините с мягким сыром, перемешайте.

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Лист лаваша нарежьте на полоски (чтобы можно было завернуть конверт), ближе к краю полоски выложите сырную массу в форме треугольника, затем наверх рыбу, сверните конвертиком, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

Можно использовать любой мягкий сыр.

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