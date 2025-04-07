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Минтай запеченный в лаваше: рецепт оригинальной закуски
Для приготовления блюда подойдет любое филе рыбы: хек, минтай, треска.
Рыба получается сочной, нежной с хрустящей корочкой из лаваша. Рыбное филе заверните с мягким сыром и зеленью в треугольники и запеките в духовке.
Ингредиенты
- лаваш армянский
- 1 упаковка
- филе минтая
- 300 г
- мягкий сыр
- 200 г
- укроп свежий
- 15 г
- желток яйца
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- кунжут
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Минтай промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики, поперчите, посолите.
Укроп промойте, обсушите и соедините с мягким сыром, перемешайте.
Лист лаваша нарежьте на полоски (чтобы можно было завернуть конверт), ближе к краю полоски выложите сырную массу в форме треугольника, затем наверх рыбу, сверните конвертиком, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
Можно использовать любой мягкий сыр.
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