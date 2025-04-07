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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

Минтай запеченный в лаваше: рецепт оригинальной закуски

Для приготовления блюда подойдет любое филе рыбы: хек, минтай, треска.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
178 ккал
Минтай запеченный в лаваше

Минтай запеченный в лаваше / © Credits

Рыба получается сочной, нежной с хрустящей корочкой из лаваша. Рыбное филе заверните с мягким сыром и зеленью в треугольники и запеките в духовке.

Ингредиенты

лаваш армянский
1 упаковка
филе минтая
300 г
мягкий сыр
200 г
укроп свежий
15 г
желток яйца
1 шт.
перец черный молотый
соль
кунжут

Минтай промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики, поперчите, посолите.

Укроп промойте, обсушите и соедините с мягким сыром, перемешайте.

Лист лаваша нарежьте на полоски (чтобы можно было завернуть конверт), ближе к краю полоски выложите сырную массу в форме треугольника, затем наверх рыбу, сверните конвертиком, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

Можно использовать любой мягкий сыр.

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