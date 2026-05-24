Митболы в грибном соусе: рецепт вкусного домашнего блюда

Митболы в грибном соусе tiktok.com/@anastasiiacooking

Пока ресторанные тренды соревнуются в сложности подачи, большинство из нас ищет простые рецепты, которые дарят ощущение тепла, покоя и заботы. И митболы — одно из тех универсальных блюд, которые всегда безотказно работают.

Митболы давно вышли за пределы классической итальянской кухни. Их готовят в разных странах мира, от шведских фрикаделек до азиатских вариаций с соевыми соусами. Секрет популярности прост, ведь это блюдо, которое одновременно сытное, нежное и очень вариативное. Об одном из его интересных рецептов рассказали на странице Anastasiia Cooking.

Ингредиенты

Для митболов

куриный фарш 500 г

яйца 1 шт.

лук ½ шт.

чеснок 2 зубчика

панировочные сухари 4 ст. л

соль

перец

приправа к курице

Для грибного соуса

лук 1 шт.

шампиньоны 350 г

вода 200 мл

мука 1 ст. л

сметана 3 ст. л

соль

перец

приправа к курице

Приготовление

Сначала готовим основу. К куриному фаршу добавьте натертый лук, измельченный чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи. Массу хорошо перемешайте после чего сформируйте небольшие митболы. Далее обжарьте их на растительном масле до красивой золотистой корочки. Полностью доводить до готовности не нужно, ведь митболы еще будут тушиться в соусе. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета. Затем добавьте шампиньоны, грибы готовьте до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость. После этого в сковородку добавьте муку, а затем смесь воды и сметаны, которую важно хорошо перемешать заранее, чтобы соус получился однородным. На этом этапе сразу добавьте специи и тушите соус до загустения. Финальный штрих — вернуть митболы в соус и дать им несколько минут пропитаться грибным ароматом. Перед подачей блюдо посыпьте свежей зеленью.

Подача

Автор рецепта советует сочетать митболы буквально с любым гарниром, но лучше всего они сочетаются с классическим картофельным пюре. Также блюдо хорошо сочетается с пастой, рисом, булгуром, запеченными овощами и свежим багетом.

Ароматные грибы, нежный соус и сочные митболы создают идеальное сочетание для ужина, после которого хочется только одного — добавки.

