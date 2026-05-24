Митболы в грибном соусе: рецепт вкусного домашнего блюда

Митболы в нежном грибном соусе сочные, ароматные и невероятно «домашние», их легко приготовить даже после долгого рабочего дня.

Пока ресторанные тренды соревнуются в сложности подачи, большинство из нас ищет простые рецепты, которые дарят ощущение тепла, покоя и заботы. И митболы — одно из тех универсальных блюд, которые всегда безотказно работают.

Митболы давно вышли за пределы классической итальянской кухни. Их готовят в разных странах мира, от шведских фрикаделек до азиатских вариаций с соевыми соусами. Секрет популярности прост, ведь это блюдо, которое одновременно сытное, нежное и очень вариативное. Об одном из его интересных рецептов рассказали на странице Anastasiia Cooking.

Ингредиенты

Для митболов

  • куриный фарш 500 г

  • яйца 1 шт.

  • лук ½ шт.

  • чеснок 2 зубчика

  • панировочные сухари 4 ст. л

  • соль

  • перец

  • приправа к курице

Для грибного соуса

  • лук 1 шт.

  • шампиньоны 350 г

  • вода 200 мл

  • мука 1 ст. л

  • сметана 3 ст. л

  • соль

  • перец

  • приправа к курице

Приготовление

  1. Сначала готовим основу. К куриному фаршу добавьте натертый лук, измельченный чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи.

  2. Массу хорошо перемешайте после чего сформируйте небольшие митболы.

  3. Далее обжарьте их на растительном масле до красивой золотистой корочки. Полностью доводить до готовности не нужно, ведь митболы еще будут тушиться в соусе.

  4. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета.

  5. Затем добавьте шампиньоны, грибы готовьте до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.

  6. После этого в сковородку добавьте муку, а затем смесь воды и сметаны, которую важно хорошо перемешать заранее, чтобы соус получился однородным.

  7. На этом этапе сразу добавьте специи и тушите соус до загустения.

  8. Финальный штрих — вернуть митболы в соус и дать им несколько минут пропитаться грибным ароматом.

  9. Перед подачей блюдо посыпьте свежей зеленью.

Подача

Автор рецепта советует сочетать митболы буквально с любым гарниром, но лучше всего они сочетаются с классическим картофельным пюре. Также блюдо хорошо сочетается с пастой, рисом, булгуром, запеченными овощами и свежим багетом.

Ароматные грибы, нежный соус и сочные митболы создают идеальное сочетание для ужина, после которого хочется только одного — добавки.

