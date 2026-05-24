Митболы в грибном соусе: рецепт вкусного домашнего блюда
Митболы в нежном грибном соусе сочные, ароматные и невероятно «домашние», их легко приготовить даже после долгого рабочего дня.
Пока ресторанные тренды соревнуются в сложности подачи, большинство из нас ищет простые рецепты, которые дарят ощущение тепла, покоя и заботы. И митболы — одно из тех универсальных блюд, которые всегда безотказно работают.
Митболы давно вышли за пределы классической итальянской кухни. Их готовят в разных странах мира, от шведских фрикаделек до азиатских вариаций с соевыми соусами. Секрет популярности прост, ведь это блюдо, которое одновременно сытное, нежное и очень вариативное. Об одном из его интересных рецептов рассказали на странице Anastasiia Cooking.
Ингредиенты
Для митболов
куриный фарш 500 г
яйца 1 шт.
лук ½ шт.
чеснок 2 зубчика
панировочные сухари 4 ст. л
соль
перец
приправа к курице
Для грибного соуса
лук 1 шт.
шампиньоны 350 г
вода 200 мл
мука 1 ст. л
сметана 3 ст. л
соль
перец
приправа к курице
Приготовление
Сначала готовим основу. К куриному фаршу добавьте натертый лук, измельченный чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи.
Массу хорошо перемешайте после чего сформируйте небольшие митболы.
Далее обжарьте их на растительном масле до красивой золотистой корочки. Полностью доводить до готовности не нужно, ведь митболы еще будут тушиться в соусе.
В той же сковороде обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета.
Затем добавьте шампиньоны, грибы готовьте до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.
После этого в сковородку добавьте муку, а затем смесь воды и сметаны, которую важно хорошо перемешать заранее, чтобы соус получился однородным.
На этом этапе сразу добавьте специи и тушите соус до загустения.
Финальный штрих — вернуть митболы в соус и дать им несколько минут пропитаться грибным ароматом.
Перед подачей блюдо посыпьте свежей зеленью.
Подача
Автор рецепта советует сочетать митболы буквально с любым гарниром, но лучше всего они сочетаются с классическим картофельным пюре. Также блюдо хорошо сочетается с пастой, рисом, булгуром, запеченными овощами и свежим багетом.
Ароматные грибы, нежный соус и сочные митболы создают идеальное сочетание для ужина, после которого хочется только одного — добавки.