Митболы в томатном соусе: рецепт идеального ужина, который хочется готовить снова и снова

Митболы в томатном соусе

На странице Katherine Nari рассказали о рецепте митболов в томатном соусе — сочных, нежных и максимально универсальных. Их можно подавать с пастой, картофельным пюре, полентой или просто со свежим хрустящим хлебом.

Ингредиенты

Для митболов

фарш (говядина + свинина) 500 г

панировочные сухари 35 г

пармезан 30 г

яйца 1 шт.

петрушка 8-10 г

сухой чеснок ½ ч. л

соль

черный перец

масло гхи.

Для соуса

помидоры кусочками или томатное пюре 400 г

соль

вода (при необходимости) 50-70 мл

Приготовление

Пармезан натрите на мелкой терке. Петрушку мелко нарежьте. В большой миске соедините фарш, сухари, пармезан, яйцо, зелень и специи. Перемешивайте руками только до однородности. Это важно, ведь если вымешивать фарш слишком долго, митболы могут стать плотными. Сформируйте митболы одинакового размера. Именно одинаковый размер помогает им равномерно приготовиться. Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте масло гхи. Обжаривайте митболы примерно 5-6 мин до легкой золотистой корочки со всех сторон. Корочка помогает «запечатать» сочность внутри. Влейте томаты или томатное пюре, если соус слишком густой, добавьте немного воды. Посолите по своему вкусу. После этого уменьшите огонь, накройте сковородку крышкой и тушите 15-20 мин. Время от времени осторожно помешивайте соус, чтобы митболы не прилипали.

Подача

Митболы — одно из самых универсальных блюд. Они прекрасно сочетаются с пастой, свежим хлебом, картофельным пюре, кус-кусом, полентой и рисом. А еще их можно подавать как отдельное блюдо.

Митболы — это пример того, как из простых ингредиентов рождается настоящая магия вкусной еды Без сложных техник, ресторанной претенциозности, только ароматный соус, сочное мясо и блюдо, которое действительно дарит ощущение дома.

