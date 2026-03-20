ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Молочный кисель "по-новому" — рецепт нежного десерта

Молочный кисель «по-новому» — легкая, современная версия классики, с кокосовой стружкой, орехами и шоколадом, это оригинальный десерт который понравится и взрослым, и малышам.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Молочный кисель "по-новому" tiktok.com_@anna_di__

Молочный кисель — знакомое с детства лакомство, которое всегда ассоциируется с домашним теплом. Но современные рецепты позволяют превратить его в произведение искусства, если добавить немного текстуры и вкусовых акцентов, таких как кокос, орехи и шоколад. Фудблогер Anna._.Di предложила простой и одновременно эффектный вариант, который легко приготовить даже в будние дни.

Ингредиенты

Молоко
500 мл
Сахар
70 г
Ванильный сахар
10 г
Соль
щепотка
Кукурузный крахмал
30 г
Мука
25 г
Кокосовая стружка
Орехи
Шоколад
20 г
Сливки
1 ст. л

Приготовление

  1. В сотейнике смешайте крахмал, муку, ванильный сахар, сахар и щепотку соли.

  2. Влейте немного молока и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.

  3. Затем добавьте остальное молоко и поставьте на маленький огонь.

  4. Постоянно помешивайте, пока смесь не начнет подниматься пузырьками, и варите еще 30 секунд.

  5. Горячий кисель сразу разлейте по формам.

  6. Дайте остыть в холодильнике до полного застывания. Благодаря правильной текстуре десерт легко выходит из форм.

  7. Обваляйте кисель в кокосовой стружке.

  8. По желанию можно добавить шоколад и орехи, чтобы придать сладостям большей насыщенности и эстетики.

  9. Можно подавать и без дополнительных украшений, вкус от этого не становится хуже.

Молочный кисель «по-новому» — это десерт, который сочетает традиции и современные гастрономические тренды. Он легкий в приготовлении, эффектно выглядит на столе и радует нежной текстурой и мягким вкусом. Попробуйте добавить свой любимый декор и десерт станет звездой любого семейного чаепития.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie