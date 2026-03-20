Молочный кисель "по-новому" tiktok.com_@anna_di__

Молочный кисель — знакомое с детства лакомство, которое всегда ассоциируется с домашним теплом. Но современные рецепты позволяют превратить его в произведение искусства, если добавить немного текстуры и вкусовых акцентов, таких как кокос, орехи и шоколад. Фудблогер Anna._.Di предложила простой и одновременно эффектный вариант, который легко приготовить даже в будние дни.

Ингредиенты Молоко 500 мл Сахар 70 г Ванильный сахар 10 г Соль щепотка Кукурузный крахмал 30 г Мука 25 г Кокосовая стружка Орехи Шоколад 20 г Сливки 1 ст. л

Приготовление

В сотейнике смешайте крахмал, муку, ванильный сахар, сахар и щепотку соли. Влейте немного молока и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Затем добавьте остальное молоко и поставьте на маленький огонь. Постоянно помешивайте, пока смесь не начнет подниматься пузырьками, и варите еще 30 секунд. Горячий кисель сразу разлейте по формам. Дайте остыть в холодильнике до полного застывания. Благодаря правильной текстуре десерт легко выходит из форм. Обваляйте кисель в кокосовой стружке. По желанию можно добавить шоколад и орехи, чтобы придать сладостям большей насыщенности и эстетики. Можно подавать и без дополнительных украшений, вкус от этого не становится хуже.

Молочный кисель «по-новому» — это десерт, который сочетает традиции и современные гастрономические тренды. Он легкий в приготовлении, эффектно выглядит на столе и радует нежной текстурой и мягким вкусом. Попробуйте добавить свой любимый декор и десерт станет звездой любого семейного чаепития.