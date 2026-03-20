- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Молочный кисель "по-новому" — рецепт нежного десерта
Молочный кисель «по-новому» — легкая, современная версия классики, с кокосовой стружкой, орехами и шоколадом, это оригинальный десерт который понравится и взрослым, и малышам.
Молочный кисель — знакомое с детства лакомство, которое всегда ассоциируется с домашним теплом. Но современные рецепты позволяют превратить его в произведение искусства, если добавить немного текстуры и вкусовых акцентов, таких как кокос, орехи и шоколад. Фудблогер Anna._.Di предложила простой и одновременно эффектный вариант, который легко приготовить даже в будние дни.
Ингредиенты
- Молоко
- 500 мл
- Сахар
- 70 г
- Ванильный сахар
- 10 г
- Соль
- щепотка
- Кукурузный крахмал
- 30 г
- Мука
- 25 г
- Кокосовая стружка
-
- Орехи
-
- Шоколад
- 20 г
- Сливки
- 1 ст. л
Приготовление
В сотейнике смешайте крахмал, муку, ванильный сахар, сахар и щепотку соли.
Влейте немного молока и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.
Затем добавьте остальное молоко и поставьте на маленький огонь.
Постоянно помешивайте, пока смесь не начнет подниматься пузырьками, и варите еще 30 секунд.
Горячий кисель сразу разлейте по формам.
Дайте остыть в холодильнике до полного застывания. Благодаря правильной текстуре десерт легко выходит из форм.
Обваляйте кисель в кокосовой стружке.
По желанию можно добавить шоколад и орехи, чтобы придать сладостям большей насыщенности и эстетики.
Можно подавать и без дополнительных украшений, вкус от этого не становится хуже.
Молочный кисель «по-новому» — это десерт, который сочетает традиции и современные гастрономические тренды. Он легкий в приготовлении, эффектно выглядит на столе и радует нежной текстурой и мягким вкусом. Попробуйте добавить свой любимый декор и десерт станет звездой любого семейного чаепития.