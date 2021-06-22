Молочный коктейль с клубникой: три рецепта простого летнего напитка

Молочный коктейль - это вкусный и необычный летний напиток, который можно готовить из любимых ягод и фруктов. Мы собрали для вас три очень простых рецепта, которые сможет повторить каждый.
Коктейль с клубникой и молоком
Ингредиенты:
- молоко - 200 г
- банан - 1 шт.
- клубника - 100 г
Приготовление:
Помойте клубнику и отделите от зеленых хвостиков. Почистите банан и порежьте произвольными кусочками.
Поместите клубнику и банан в чашу блендера и перебейте до однородности насадкой с ножом.
Добавьте в фруктово-ягодную смесь молоко и опять взбейте блендером.
Перед подачей украсьте стакан клубникой и красивой трубочкой.
Коктейль с клубникой и мороженым
Ингредиенты:
- клубника - 250 г
- банан - 1 шт.
- мороженое белое - 120 г
- молоко - 250-300 мл
- сливки - 50 мл
- несколько веточек мяты
Приготовление:
Перебейте клубнику и банан в блендере, добавьте мороженое и опять хорошо взбейте. После того как ягодная смесь станет однородной, добавьте сливки и молоко и опять хорошо все перебейте погружным блендером.
Перед подачей украсьте коктейль несколькими веточками свежей мяты.
Коктейль с клубникой и шоколадом
Ингредиенты:
- молоко - 200 мл
- мороженое - 100 г
- сливки 30 мл
- сахар - 1 ст. л.
- шоколад натертый - 30 г
- клубника - 200 г
Приготовление:
Перебейте блендером клубнику вместе с молоком, сливками, мороженым и сахаром (по желанию сахар можно не добавлять).
Натрите на терке шоколад на терке и насыпьте в клубнично-молочную смесь. Опять все хорошо перебейте блендером.
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