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Молочный коктейль с клубникой: три рецепта простого летнего напитка

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Молочный коктейль с клубникой: три рецепта простого летнего напитка

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Молочный коктейль - это вкусный и необычный летний напиток, который можно готовить из любимых ягод и фруктов. Мы собрали для вас три очень простых рецепта, которые сможет повторить каждый.

Коктейль с клубникой и молоком

Ингредиенты:

  • молоко - 200 г
  • банан - 1 шт.
  • клубника - 100 г

Приготовление:

Помойте клубнику и отделите от зеленых хвостиков. Почистите банан и порежьте произвольными кусочками.

Поместите клубнику и банан в чашу блендера и перебейте до однородности насадкой с ножом.

Добавьте в фруктово-ягодную смесь молоко и опять взбейте блендером.

Перед подачей украсьте стакан клубникой и красивой трубочкой.

Коктейль с клубникой и мороженым

Ингредиенты:

  • клубника - 250 г
  • банан - 1 шт.
  • мороженое белое - 120 г
  • молоко - 250-300 мл
  • сливки - 50 мл
  • несколько веточек мяты

Приготовление:

Перебейте клубнику и банан в блендере, добавьте мороженое и опять хорошо взбейте. После того как ягодная смесь станет однородной, добавьте сливки и молоко и опять хорошо все перебейте погружным блендером.

Перед подачей украсьте коктейль несколькими веточками свежей мяты.

Коктейль с клубникой и шоколадом

Ингредиенты:

  • молоко - 200 мл
  • мороженое - 100 г
  • сливки 30 мл
  • сахар - 1 ст. л.
  • шоколад натертый - 30 г
  • клубника - 200 г

Приготовление:

Перебейте блендером клубнику вместе с молоком, сливками, мороженым и сахаром (по желанию сахар можно не добавлять).

Натрите на терке шоколад на терке и насыпьте в клубнично-молочную смесь. Опять все хорошо перебейте блендером.

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