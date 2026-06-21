Молодой картофель на сковороде: рецепт, который влюбляет в себя с первого кусочка

Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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В сезон молодого картофеля кухня превращается в пространство для простых, но невероятно вкусных экспериментов. И этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — один из тех, которые мгновенно попадают в категорию «любимые». Всего одна сковородка, базовые ингредиенты и немного терпения, и на столе появляется блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом чеснока и зелени.

Ингредиенты молодой картофель 1–1,5 кг вода 150–200 мл масло 100 г приправа для картофеля 1 ч. л. паприка 1 ч. л. соль чеснок 3 зубчика укроп зеленый лук

Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Молодой картофель тщательно помойте, но не очищайте. Именно кожура придает блюду ту самую текстуру и характер. Выложите картофель в глубокую сковороду. Влейте воду, добавьте соль, накройте крышкой и готовьте на среднем огне. Картофель должен дойти до готовности, а вода полностью выпариться. Это займет примерно 15–20 мин, в зависимости от размера картофеля. Добавьте масло, приправу для картофеля и паприку. Увеличьте огонь и обжаривайте картофель до румяной, аппетитной корочки. Периодически помешивайте, чтобы каждый кусочек получил свой идеальный «загар». В конце добавьте измельченный чеснок, укроп и зеленый лук. Все тщательно перемешайте и дайте ароматам соединиться в один летний аккорд.

Молодой картофель на сковороде — это минимум ингредиентов, никакой предварительной варки и максимум вкуса.

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