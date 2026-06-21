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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Молодой картофель на сковороде: рецепт, который влюбляет в себя с первого кусочка

Есть блюда, для приготовления которых не нужны сложные хитрости или кулинарная магия, а лишь немного любви, подходящая сковорода и сезонные продукты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_

Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

В сезон молодого картофеля кухня превращается в пространство для простых, но невероятно вкусных экспериментов. И этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — один из тех, которые мгновенно попадают в категорию «любимые». Всего одна сковородка, базовые ингредиенты и немного терпения, и на столе появляется блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом чеснока и зелени.

Ингредиенты

молодой картофель
1–1,5 кг
вода
150–200 мл
масло
100 г
приправа для картофеля
1 ч. л.
паприка
1 ч. л.
соль
чеснок
3 зубчика
укроп
зеленый лук
Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Молодой картофель на сковороде instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

  1. Молодой картофель тщательно помойте, но не очищайте. Именно кожура придает блюду ту самую текстуру и характер.

  2. Выложите картофель в глубокую сковороду.

  3. Влейте воду, добавьте соль, накройте крышкой и готовьте на среднем огне.

  4. Картофель должен дойти до готовности, а вода полностью выпариться. Это займет примерно 15–20 мин, в зависимости от размера картофеля.

  5. Добавьте масло, приправу для картофеля и паприку.

  6. Увеличьте огонь и обжаривайте картофель до румяной, аппетитной корочки.

  7. Периодически помешивайте, чтобы каждый кусочек получил свой идеальный «загар».

  8. В конце добавьте измельченный чеснок, укроп и зеленый лук.

  9. Все тщательно перемешайте и дайте ароматам соединиться в один летний аккорд.

Молодой картофель на сковороде — это минимум ингредиентов, никакой предварительной варки и максимум вкуса.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
79
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