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Молодой картофель на сковороде: рецепт, который влюбляет в себя с первого кусочка
Есть блюда, для приготовления которых не нужны сложные хитрости или кулинарная магия, а лишь немного любви, подходящая сковорода и сезонные продукты.
В сезон молодого картофеля кухня превращается в пространство для простых, но невероятно вкусных экспериментов. И этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — один из тех, которые мгновенно попадают в категорию «любимые». Всего одна сковородка, базовые ингредиенты и немного терпения, и на столе появляется блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом чеснока и зелени.
Ингредиенты
- молодой картофель
- 1–1,5 кг
- вода
- 150–200 мл
- масло
- 100 г
- приправа для картофеля
- 1 ч. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- соль
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- чеснок
- 3 зубчика
- укроп
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- зеленый лук
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Приготовление
Молодой картофель тщательно помойте, но не очищайте. Именно кожура придает блюду ту самую текстуру и характер.
Выложите картофель в глубокую сковороду.
Влейте воду, добавьте соль, накройте крышкой и готовьте на среднем огне.
Картофель должен дойти до готовности, а вода полностью выпариться. Это займет примерно 15–20 мин, в зависимости от размера картофеля.
Добавьте масло, приправу для картофеля и паприку.
Увеличьте огонь и обжаривайте картофель до румяной, аппетитной корочки.
Периодически помешивайте, чтобы каждый кусочек получил свой идеальный «загар».
В конце добавьте измельченный чеснок, укроп и зеленый лук.
Все тщательно перемешайте и дайте ароматам соединиться в один летний аккорд.
Молодой картофель на сковороде — это минимум ингредиентов, никакой предварительной варки и максимум вкуса.