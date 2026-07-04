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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Молодой картофель с чесноком и укропом на сковороде: классический рецепт летнего гарнира

Молодой жареный картофель, никого не оставит равнодушным. Это самое простое блюдо, которое можно приготовить.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Комментарии
Молодой картофель с чесноком и укропом на сковороде

Молодой картофель с чесноком и укропом на сковороде / © Credits

Картофель получается с нежной серединкой, хрустящей корочкой и ароматом чеснока и укропа. Подавайте в горячем виде со свежими овощами, как гарнир к мясу, рыбе, или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

картофель молодой
1 кг
сливочное масло
50 г
растительное масло
3 ст. л.
чеснок
3-4 зубчика
перец черный молотый
соль
укроп свежий

  1. Картофель тщательно помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  4. В глубокой сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите картофель и обжарьте до появления золотистой корочки, периодически помешивая или встряхивая сковороду.

  5. Огонь убавьте, добавьте сливочное масло, чеснок, поперчите, посолите и жарьте еще 2-3 минуты, затем снимите с огня и посыпьте укропом.

Советы:

  • Молодой картофель желательно использовать мелкий и одинакового размера.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
114
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