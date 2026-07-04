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Молодой картофель с чесноком и укропом на сковороде: классический рецепт летнего гарнира
Молодой жареный картофель, никого не оставит равнодушным. Это самое простое блюдо, которое можно приготовить.
Картофель получается с нежной серединкой, хрустящей корочкой и ароматом чеснока и укропа. Подавайте в горячем виде со свежими овощами, как гарнир к мясу, рыбе, или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты
- картофель молодой
- 1 кг
- сливочное масло
- 50 г
- растительное масло
- 3 ст. л.
- чеснок
- 3-4 зубчика
- перец черный молотый
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- соль
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- укроп свежий
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Картофель тщательно помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
В глубокой сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите картофель и обжарьте до появления золотистой корочки, периодически помешивая или встряхивая сковороду.
Огонь убавьте, добавьте сливочное масло, чеснок, поперчите, посолите и жарьте еще 2-3 минуты, затем снимите с огня и посыпьте укропом.
Советы:
Молодой картофель желательно использовать мелкий и одинакового размера.