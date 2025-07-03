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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Молодой картофель со шкварками под ароматным соусом: интересный рецепт

Лето — сезон молодого картофеля, который хочется готовить как можно чаще. А еще — с детства знакомый аромат шкварок, хрустящая корочка и теплый сырный соус со свежей зеленью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Молодой картофель со шкварками

Молодой картофель со шкварками / © Credits

Такое простое, но невероятно вкусное блюдо предлагает приготовить повар Рома Емец - идеально как для семейного обеда, так и для неспешного ужина на даче или веранде.

Ингредиенты

Молодой картофель
1 кг
Соль
1 ст. л
Яблочный уксус (или сок лимона)
1 ст. л
Яйца
2 шт.
Домашнее копченое сало
150 г
Сметана
2 ст. л.
Сыр твердый
70 г
Болгарский перец
½ шт.
Чеснок
1 зубчик
Зелень (укроп, петрушка) горсть
Перец черный молотый

Приготовление

  1. Промойте и почистите молодой картофель.

  2. Варите в подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока — это поможет сохранить его форму и приятный вид. Варите до готовности (примерно 15 мин). Кислотность помогает картофелю не развариваться, а оставаться цельным и привлекательным на вид.

  3. Пока варится картофель, смешайте в миске сметану, натертый твердый сыр, мелко порезанную зелень и болгарский перец.

  4. Добавьте натертый чеснок, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте. Соус должен получиться ароматным, ярким и немного пикантным.

  5. Нарежьте копченое сало кубиками, снимите кожицу, обжарьте на среднем огне до хрустящей золотистой корочки. Выньте шкварки шумовкой, но оставьте жир в сковороде.

  6. Отваренный молодой картофель разрежьте пополам и слегка обжарьте на жире от сала. Это придаст ароматного подтона, хрустящей корочки и непревзойденного вкуса.

  7. Переложите горячий картофель в глубокую миску.

  8. Добавьте сырно-сметанковый соус и быстро перемешайте — сыр начнет плавиться, а теплые ароматы сольются в единую гастрономическую симфонию.

  9. Сверху посыпьте шкварками и еще немного зеленой петрушки или укропа.

Подавайте блюдо теплым, можно добавить отварное яйцо, порезанное пополам или дольками — это еще больше сбалансирует вкус и сделает порцию более питательной.

Этот рецепт — идеальное решение для семейного обеда, когда хочется чего-то простого, но домашнего и очень вкусного. Дети обожают мягкую картошечку, взрослые — аромат шкварок, а все вместе — сливочный соус со свежей зеленью.

Приятного аппетита

!

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