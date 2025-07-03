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Молодой картофель со шкварками под ароматным соусом: интересный рецепт
Лето — сезон молодого картофеля, который хочется готовить как можно чаще. А еще — с детства знакомый аромат шкварок, хрустящая корочка и теплый сырный соус со свежей зеленью.
Такое простое, но невероятно вкусное блюдо предлагает приготовить повар Рома Емец - идеально как для семейного обеда, так и для неспешного ужина на даче или веранде.
Ингредиенты
- Молодой картофель
- 1 кг
- Соль
- 1 ст. л
- Яблочный уксус (или сок лимона)
- 1 ст. л
- Яйца
- 2 шт.
- Домашнее копченое сало
- 150 г
- Сметана
- 2 ст. л.
- Сыр твердый
- 70 г
- Болгарский перец
- ½ шт.
- Чеснок
- 1 зубчик
- Зелень (укроп, петрушка) горсть
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- Перец черный молотый
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Приготовление
Промойте и почистите молодой картофель.
Варите в подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока — это поможет сохранить его форму и приятный вид. Варите до готовности (примерно 15 мин). Кислотность помогает картофелю не развариваться, а оставаться цельным и привлекательным на вид.
Пока варится картофель, смешайте в миске сметану, натертый твердый сыр, мелко порезанную зелень и болгарский перец.
Добавьте натертый чеснок, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте. Соус должен получиться ароматным, ярким и немного пикантным.
Нарежьте копченое сало кубиками, снимите кожицу, обжарьте на среднем огне до хрустящей золотистой корочки. Выньте шкварки шумовкой, но оставьте жир в сковороде.
Отваренный молодой картофель разрежьте пополам и слегка обжарьте на жире от сала. Это придаст ароматного подтона, хрустящей корочки и непревзойденного вкуса.
Переложите горячий картофель в глубокую миску.
Добавьте сырно-сметанковый соус и быстро перемешайте — сыр начнет плавиться, а теплые ароматы сольются в единую гастрономическую симфонию.
Сверху посыпьте шкварками и еще немного зеленой петрушки или укропа.
Подавайте блюдо теплым, можно добавить отварное яйцо, порезанное пополам или дольками — это еще больше сбалансирует вкус и сделает порцию более питательной.
Этот рецепт — идеальное решение для семейного обеда, когда хочется чего-то простого, но домашнего и очень вкусного. Дети обожают мягкую картошечку, взрослые — аромат шкварок, а все вместе — сливочный соус со свежей зеленью.
Приятного аппетита
!