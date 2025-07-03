Молодой картофель со шкварками под ароматным соусом: интересный рецепт

Молодой картофель со шкварками / © Credits

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Такое простое, но невероятно вкусное блюдо предлагает приготовить повар Рома Емец - идеально как для семейного обеда, так и для неспешного ужина на даче или веранде.

Ингредиенты Молодой картофель 1 кг Соль 1 ст. л Яблочный уксус (или сок лимона) 1 ст. л Яйца 2 шт. Домашнее копченое сало 150 г Сметана 2 ст. л. Сыр твердый 70 г Болгарский перец ½ шт. Чеснок 1 зубчик Зелень (укроп, петрушка) горсть Перец черный молотый

Приготовление

Промойте и почистите молодой картофель. Варите в подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока — это поможет сохранить его форму и приятный вид. Варите до готовности (примерно 15 мин). Кислотность помогает картофелю не развариваться, а оставаться цельным и привлекательным на вид. Пока варится картофель, смешайте в миске сметану, натертый твердый сыр, мелко порезанную зелень и болгарский перец. Добавьте натертый чеснок, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте. Соус должен получиться ароматным, ярким и немного пикантным. Нарежьте копченое сало кубиками, снимите кожицу, обжарьте на среднем огне до хрустящей золотистой корочки. Выньте шкварки шумовкой, но оставьте жир в сковороде. Отваренный молодой картофель разрежьте пополам и слегка обжарьте на жире от сала. Это придаст ароматного подтона, хрустящей корочки и непревзойденного вкуса. Переложите горячий картофель в глубокую миску. Добавьте сырно-сметанковый соус и быстро перемешайте — сыр начнет плавиться, а теплые ароматы сольются в единую гастрономическую симфонию. Сверху посыпьте шкварками и еще немного зеленой петрушки или укропа.

Подавайте блюдо теплым, можно добавить отварное яйцо, порезанное пополам или дольками — это еще больше сбалансирует вкус и сделает порцию более питательной.

Этот рецепт — идеальное решение для семейного обеда, когда хочется чего-то простого, но домашнего и очень вкусного. Дети обожают мягкую картошечку, взрослые — аромат шкварок, а все вместе — сливочный соус со свежей зеленью.

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Приятного аппетита

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