ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Молодой картофель в медово-соевом соусе: рецепт необычного гарнира

Приготовьте молодой картофель в медово-соевом соусе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Молодой картофель в медово-соевом соусе

Молодой картофель в медово-соевом соусе / © Credits

Соус придаст блюду пикантный вкус и аромат. А картофель получится мягким внутри, с хрустящей румяной корочкой снаружи. Подавайте горячим как гарнир, или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

картофель молодой
500 г
соус соевый
3 ст. л.
мед
3 ст. л.
молодой чеснок
3 зубчика
масло растительное
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. В миске соедините соевый соус, мед, чеснок, пропущенный через пресс, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.

  2. Картофель тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем.

  3. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и выложите картофель в один слой. Обжарьте под закрытой крышкой 15-20 минут, помешивая его через каждые 3-5 минут.

  4. Полейте приготовленным медово-соевым соусом и жарьте еще пару минут, помешивая, пока соус не загустеет, а картофель не приобретет золотистую корочку.

Советы:

  • Используйте мелкий картофель, он быстрее приготовится.

  • По желанию блюдо можно посыпать кунжутом.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
43
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie