- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Молодой картофель в медово-соевом соусе: рецепт необычного гарнира
Приготовьте молодой картофель в медово-соевом соусе.
Соус придаст блюду пикантный вкус и аромат. А картофель получится мягким внутри, с хрустящей румяной корочкой снаружи. Подавайте горячим как гарнир, или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты
- картофель молодой
- 500 г
- соус соевый
- 3 ст. л.
- мед
- 3 ст. л.
- молодой чеснок
- 3 зубчика
- масло растительное
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
В миске соедините соевый соус, мед, чеснок, пропущенный через пресс, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.
Картофель тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и выложите картофель в один слой. Обжарьте под закрытой крышкой 15-20 минут, помешивая его через каждые 3-5 минут.
Полейте приготовленным медово-соевым соусом и жарьте еще пару минут, помешивая, пока соус не загустеет, а картофель не приобретет золотистую корочку.
Советы:
Используйте мелкий картофель, он быстрее приготовится.
По желанию блюдо можно посыпать кунжутом.