Молодой картофель в сметанном соусе с зеленью и чесноком

Молодой картофель в сметанном соусе с зеленью и чесноком

Молодой картофель вкусен даже просто отваренный.

Мы же предлагаем обогатить вкусовую гамму, добавив к нему свежих ноток первой грунтовой зелени, аромата и легкой остроты чеснока и бархатистого сливочного вкуса сметаны.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

250 г сметаны

50 г сливочного масла

3 зубка чеснока

пучок укропа

соль

Приготовление:

Молодой картофель вымыть и соскоблить с него кожицу.

Очищенный картофель залить водой, довести до кипения, посолить и варить под крышкой на среднем огне до готовности.

Отваренный картофель отцедить и слегка просушить, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30-45 секунд.

Сливочное масло растопить в сковороде, выложить на нее картофель и обжарить его на среднем огне до румяной корочки.

Укроп и чеснок измельчить, соединить со сметаной, слегка посолить и хорошо вымешать.

Залить сметанным соусом картофель, аккуратно перемешать и томить на медленном огне не более 5 минут.

На заметку

Молодой картофель в сметанном соусе с зеленью и чесноком можно подавать в качестве гарнира к мясу или рыбе либо как самостоятельное блюдо с салатом из свежих овощей или весенней зелени.

Мелкий и средний картофель готовьте целиком, крупный – разрежьте на несколько частей в зависимости от его величины.

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