Молодой картофель вкусен даже просто отваренный.
Мы же предлагаем обогатить вкусовую гамму, добавив к нему свежих ноток первой грунтовой зелени, аромата и легкой остроты чеснока и бархатистого сливочного вкуса сметаны.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 250 г сметаны
- 50 г сливочного масла
- 3 зубка чеснока
- пучок укропа
- соль
Приготовление:
Молодой картофель вымыть и соскоблить с него кожицу.
Очищенный картофель залить водой, довести до кипения, посолить и варить под крышкой на среднем огне до готовности.
Отваренный картофель отцедить и слегка просушить, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30-45 секунд.
Сливочное масло растопить в сковороде, выложить на нее картофель и обжарить его на среднем огне до румяной корочки.
Укроп и чеснок измельчить, соединить со сметаной, слегка посолить и хорошо вымешать.
Залить сметанным соусом картофель, аккуратно перемешать и томить на медленном огне не более 5 минут.
На заметку
Молодой картофель в сметанном соусе с зеленью и чесноком можно подавать в качестве гарнира к мясу или рыбе либо как самостоятельное блюдо с салатом из свежих овощей или весенней зелени.
Мелкий и средний картофель готовьте целиком, крупный – разрежьте на несколько частей в зависимости от его величины.
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