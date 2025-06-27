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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1354
Время на прочтение
1 мин

Молодой картофель, запеченный с сыром: рецепт вкусного гарнира

Вкусный молодой картофель, запеченный в духовке со сливочным маслом, чесноком, сыром и зеленью никого не оставит равнодушным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
136 ккал
Молодой картофель запеченный с сыром

Молодой картофель запеченный с сыром / © Credits

Подайте в качестве гарнира к мясу, рыбе, или в качестве основного блюда, дополнив овощным салатом, соусом и зеленью.

Ингредиенты

картофель
1 кг
сливочное масло
80 г
сыр твердый
100 г
чесок
3 зубчика
укроп
соль

  1. Картофель в кожуре, тщательно помойте. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль и варите с момента закипания 15-20 минут.

  2. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  5. В миске соедините растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и перемешайте.

  6. Картофель выложите на противень, дайте немного остыть и слегка придавите картофелемялкой. Каждый картофель полейте сливочным маслом с чесноком и укропом, затем посыпьте твердым сыром.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
1354
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