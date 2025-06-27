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Молодой картофель, запеченный с сыром: рецепт вкусного гарнира
Вкусный молодой картофель, запеченный в духовке со сливочным маслом, чесноком, сыром и зеленью никого не оставит равнодушным.
Подайте в качестве гарнира к мясу, рыбе, или в качестве основного блюда, дополнив овощным салатом, соусом и зеленью.
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- сливочное масло
- 80 г
- сыр твердый
- 100 г
- чесок
- 3 зубчика
- укроп
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- соль
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Картофель в кожуре, тщательно помойте. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль и варите с момента закипания 15-20 минут.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
В миске соедините растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и перемешайте.
Картофель выложите на противень, дайте немного остыть и слегка придавите картофелемялкой. Каждый картофель полейте сливочным маслом с чесноком и укропом, затем посыпьте твердым сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сыр используйте любой.