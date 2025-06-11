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Молодой картофель запеченный в рукаве: рецепт роскошного гарнира
Чтобы сохранить аромат и нежный вкус, запеките картофель в рукаве целиком в кожуре, не очищая, достаточно только хорошо вымыть его.
При запекании картофель приобретает золотистую корочку. А для аромата добавьте чеснок и зелень.
Ингредиенты
- картофель молодой
- 1 кг
- чеснок
- 3 зубчика
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Картофель тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем, каждый картофель наколите зубочисткой в нескольких местах.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
В миску влейте оливковое масло, добавьте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте, затем выложите картофель и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте его на 10-15 минут при комнатной температуре.
В рукав для запекания отправьте картофель, закрепите с двух сторон, сделайте зубочисткой сверху несколько проколов и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем рукав разрежьте, раскройте и снова отправьте в духовку на 15 минут до золотистой корочки. Готовый картофель посыпьте зеленью.
Советы:
Картофель используйте одинакового размера.