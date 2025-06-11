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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Молодой картофель запеченный в рукаве: рецепт роскошного гарнира

Чтобы сохранить аромат и нежный вкус, запеките картофель в рукаве целиком в кожуре, не очищая, достаточно только хорошо вымыть его.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
101 ккал
Молодой картофель запеченный в рукаве

Молодой картофель запеченный в рукаве / © Credits

При запекании картофель приобретает золотистую корочку. А для аромата добавьте чеснок и зелень.

Ингредиенты

картофель молодой
1 кг
чеснок
3 зубчика
оливковое масло
3 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Картофель тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем, каждый картофель наколите зубочисткой в нескольких местах.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.

  4. В миску влейте оливковое масло, добавьте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте, затем выложите картофель и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте его на 10-15 минут при комнатной температуре.

  5. В рукав для запекания отправьте картофель, закрепите с двух сторон, сделайте зубочисткой сверху несколько проколов и выложите на противень.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем рукав разрежьте, раскройте и снова отправьте в духовку на 15 минут до золотистой корочки. Готовый картофель посыпьте зеленью.

Советы:

  • Картофель используйте одинакового размера.

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Дата публикации
Количество просмотров
261
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