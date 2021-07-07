Молодые патиссоны с кроликом: рецепт от Андрея Величко

Этот рецепт довольно прост и не отнимет много вашего времени, а следуя четким советам, вы гарантированно получите замечательный ужин на четверых

Фаршировать перцы, капустные и виноградные листья, кабачки и баклажаны у нас любят и умеют готовить. Поэтому, когда на рынках появляются первые мелкие патиссоны, нужно срочно успеть их выбрать, нафаршировать любимой начинкой и приготовить. И это может быть начинка овощная, вегетарианская, с булгуром или рисом, начинка с зеленью либо травами, сырная с анчоусами или без, а может быть мясная начинка от курочки и индейки до мякоти ягненка.

В этот раз получилась начинка нежная и очень деликатная - мякоть кролика и корень петрушки, а фаршировал я как сами патиссоны, так и парочку круглых кабачков и довольно крупных помидор. Помидоры придали сочности самому фаршу, поэтому всегда старайтесь добавлять их в начинку.

Рецепт довольно прост и не отнимет много вашего времени. А следуя четким советам вы гарантированно получите замечательный ужин на четверых. При этом очень легкий, сезонный, вполне гастрономический и в меру трудоемкий. теперь по порядку.

Ингредиенты:

4 небольшие ножки кролика (500 г)

8-10 овощей для фаршировки (патиссоны, кабачки, помидоры)

2 небольших корня петрушки

1 головка репчатого лука

1 бокал белого сухого вина

специи - мирудия или майоран

соль, перец

2-3 ст. л. оливкового масла

Шаг 1

Начнем с подготовки начинки. План следующий - обжариваем ножки в сотейнике или казане до золотистого цвета, после этого к ним добавляем нарезанные овощи (лук, корень петрушки и зубчик чеснока). Тушим на среднем огне минут 10, после чего добавляем вино и даем выпариться алкоголю. Можно немного посолить. Если жидкости станет недостаточно, то можно самую малость воды добавить. Теперь можно накрыть крышкой и дать еще около 10 минут потомиться. Тем временем переходим ко второму этапу - подготовка патиссонов.

Шаг 2

Подготавливаем овощи - срезав немного один край, чтобы патиссон стоял на поверхности и не падал, срезаем примерно треть овоща. Теперь чайной ложкой извлекаем мякоть, оставив кожицу целой. Мякоть необходимо слегка порубить ножом и отложить в сторону - позже мы добавим это к нашей начинке. Так поступаем и с патиссонами, и с кабачками, и с помидорами. Если есть перцы - то же самое!

Шаг 3

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Извлекаем ножки кролика - они практически готовы, дайте им немного остыть и можно будет легко снять мясо с кости. По идее, это можно сделать и с сырой ножки кролика, но так мы потеряем и часть мяса, и часть вкуса.

Теперь мякоть кролика, лук и корень петрушки можно либо пропустить через мясорубку, либо, как я, порубить ножом. Теперь можно вернуть в казан, добавить измельченную мякоть патиссонов (и кабачков с помидорами) и на среднем огне дать еще минут 5-10 потомиться. Жидкость из овощей лишняя уйдет, плюс вы еще добавите специи и соль по вкусу, получится очень вкусная начинка.

Шаг 4

Закладываем начинку в подготовленные овощи, накрываем "крышечкой" из срезанной части, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем на 20-25 минут запекаться в духовку на 180°C.

Получается очень красивая и при этом вкусная еда. А сама идея фаршировать овощи - она универсальная. Любая начинка, огромный ассортимент овощей, которые можно использовать, относительная простота в приготовлении делает это блюдо обязательным летом!

Приятного аппетита!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Приятного аппетита!

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