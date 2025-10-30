ТСН в социальных сетях

Рецепты
177
1 мин

Морковная намазка: рецепт замечательного дополнения к бутербродам

Это идеальная намазка для тех, кто хочет освежить свои перекусы и сделать их не только вкусными, но и полезными.

Станислава Бондаренко
15 минут
135 ккал
Морковная намазка

Морковная намазка / © Credits

Фудблогер Yuliia Senych предложила простой рецепт морковной намазки, которая станет идеальным дополнением к утренним тостам, сэндвичам или даже как легкая закуска на ужин.

Ингредиенты

свежая морковь
250 г
варёные яйца
2 шт.
твердый или плавленый сыр
70 г
чеснок
2-3 зубчика
сметана
3 ст. л.
соль
перец

Приготовление

  1. Свежую морковь натрите на мелкой терке.

  2. К ней добавьте натертые отварные яйца, сыр и чеснок.

  3. Добавьте сметану, сливочный сыр или майонез.

  4. Посолите и поперчите по вкусу, все тщательно перемешайте до однородной массы.

  5. Намазку можно подавать сразу на хлеб, крекеры или лаваш. Она также прекрасно подходит для перекусов на работе или школе.

Морковная намазка — это простой способ сделать ежедневные перекусы яркими, вкусными и полезными. Попробуйте этот рецепт и поверьте, он быстро станет вашим любимым.

