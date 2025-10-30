Морковная намазка: рецепт замечательного дополнения к бутербродам

Морковная намазка / © Credits

Фудблогер Yuliia Senych предложила простой рецепт морковной намазки, которая станет идеальным дополнением к утренним тостам, сэндвичам или даже как легкая закуска на ужин.

Ингредиенты свежая морковь 250 г варёные яйца 2 шт. твердый или плавленый сыр 70 г чеснок 2-3 зубчика сметана 3 ст. л. соль перец

Приготовление

Свежую морковь натрите на мелкой терке. К ней добавьте натертые отварные яйца, сыр и чеснок. Добавьте сметану, сливочный сыр или майонез. Посолите и поперчите по вкусу, все тщательно перемешайте до однородной массы. Намазку можно подавать сразу на хлеб, крекеры или лаваш. Она также прекрасно подходит для перекусов на работе или школе.

Морковная намазка — это простой способ сделать ежедневные перекусы яркими, вкусными и полезными. Попробуйте этот рецепт и поверьте, он быстро станет вашим любимым.