Морковная намазка: рецепт замечательного дополнения к бутербродам
Это идеальная намазка для тех, кто хочет освежить свои перекусы и сделать их не только вкусными, но и полезными.
Фудблогер Yuliia Senych предложила простой рецепт морковной намазки, которая станет идеальным дополнением к утренним тостам, сэндвичам или даже как легкая закуска на ужин.
Ингредиенты
- свежая морковь
- 250 г
- варёные яйца
- 2 шт.
- твердый или плавленый сыр
- 70 г
- чеснок
- 2-3 зубчика
- сметана
- 3 ст. л.
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Свежую морковь натрите на мелкой терке.
К ней добавьте натертые отварные яйца, сыр и чеснок.
Добавьте сметану, сливочный сыр или майонез.
Посолите и поперчите по вкусу, все тщательно перемешайте до однородной массы.
Намазку можно подавать сразу на хлеб, крекеры или лаваш. Она также прекрасно подходит для перекусов на работе или школе.
Морковная намазка — это простой способ сделать ежедневные перекусы яркими, вкусными и полезными. Попробуйте этот рецепт и поверьте, он быстро станет вашим любимым.