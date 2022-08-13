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Морковный торт: лучший рецепт

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Морковный торт: лучший рецепт

Фото: Credits

Торт по этому рецепту получится не сухим, мягким с правильным количеством специй.

Домашний морковный торт - один из любимых десертов для вечеринки выходного дня и просто чая с подругами, хотя торт оптимистичного оранжевого цвета, наполненный грецкими орехами для хруста со сливочным кремом поднимет настроение в любой день.

Ингредиенты:

Для коржа

  • мука - два с половиной стакана
  • разрыхлител - 2 ч. л
  • сода - 1 ч. л
  • соль - половина ч. л
  • корица - 2 ч. л
  • мускатный орех - четверть ч. л
  • яйца - 4 шт
  • растительное масло 1 стакан
  • яблочное пюре несладкое - 1 стакан
  • коричневый сахар - 1 стакан
  • сахарный песок - 1 стакан
  • тертая морковь - два с половиной стакана
  • грецкие орехи измельченные - 1 стакан

Для крема

  • сливочное масло - половина стакана 
  • сливочный сыр - 200 г
  • сахарная пудра - 4 стакана
  • ванильный экстракт - 1 ч. л

Приготовление

Выпекание коржей

Разогрейте духовку до 180 градусов. 
Формы для кексов смажьте маслом. На дно форм постелите пергамент и смажьте его маслом, затем посыпьте мукой, стряхните лишнюю муку.
Муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, корицу и мускатный орех смешайте в миске. 
В другой миске смешайте яйца, масло, яблочное пюре и два вида сахара.
Смешайте все вместе до однородности. Морковь и орехи вмешайте вручную.
Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте 30-35 минут. 
Дайте коржам остыть в форме в течение 10 минут, а затем проведите ножом для масла по краям и переверните коржи на тарелку. Снимите пергаментную бумагу и снова переверните коржи. Дайте полностью остыть.

Приготовление крема

Масло и сливочный сыр в взбейте в миксере с насадкой-лопаткой до пышности, 2-3 минуты. Вмешайте сахарную пудру и ваниль и мешайте до тех пор, пока исчезнут комочки.

Соберите торт, смазав кремом каждый корж. 

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