Морковный торт: лучший рецепт

Домашний морковный торт - один из любимых десертов для вечеринки выходного дня и просто чая с подругами, хотя торт оптимистичного оранжевого цвета, наполненный грецкими орехами для хруста со сливочным кремом поднимет настроение в любой день.

Ингредиенты:

Для коржа

мука - два с половиной стакана

разрыхлител - 2 ч. л

сода - 1 ч. л

соль - половина ч. л

корица - 2 ч. л

мускатный орех - четверть ч. л

яйца - 4 шт

растительное масло 1 стакан

яблочное пюре несладкое - 1 стакан

коричневый сахар - 1 стакан

сахарный песок - 1 стакан

тертая морковь - два с половиной стакана

грецкие орехи измельченные - 1 стакан

Для крема

сливочное масло - половина стакана

сливочный сыр - 200 г

сахарная пудра - 4 стакана

ванильный экстракт - 1 ч. л

Приготовление

Выпекание коржей

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Формы для кексов смажьте маслом. На дно форм постелите пергамент и смажьте его маслом, затем посыпьте мукой, стряхните лишнюю муку.

Муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, корицу и мускатный орех смешайте в миске.

В другой миске смешайте яйца, масло, яблочное пюре и два вида сахара.

Смешайте все вместе до однородности. Морковь и орехи вмешайте вручную.

Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте 30-35 минут.

Дайте коржам остыть в форме в течение 10 минут, а затем проведите ножом для масла по краям и переверните коржи на тарелку. Снимите пергаментную бумагу и снова переверните коржи. Дайте полностью остыть.

Приготовление крема



Масло и сливочный сыр в взбейте в миксере с насадкой-лопаткой до пышности, 2-3 минуты. Вмешайте сахарную пудру и ваниль и мешайте до тех пор, пока исчезнут комочки.

Соберите торт, смазав кремом каждый корж.

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