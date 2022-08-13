Морковный торт: лучший рецепт

Торт по этому рецепту получится не сухим, мягким с правильным количеством специй.
Домашний морковный торт - один из любимых десертов для вечеринки выходного дня и просто чая с подругами, хотя торт оптимистичного оранжевого цвета, наполненный грецкими орехами для хруста со сливочным кремом поднимет настроение в любой день.
Ингредиенты:
Для коржа
- мука - два с половиной стакана
- разрыхлител - 2 ч. л
- сода - 1 ч. л
- соль - половина ч. л
- корица - 2 ч. л
- мускатный орех - четверть ч. л
- яйца - 4 шт
- растительное масло 1 стакан
- яблочное пюре несладкое - 1 стакан
- коричневый сахар - 1 стакан
- сахарный песок - 1 стакан
- тертая морковь - два с половиной стакана
- грецкие орехи измельченные - 1 стакан
Для крема
- сливочное масло - половина стакана
- сливочный сыр - 200 г
- сахарная пудра - 4 стакана
- ванильный экстракт - 1 ч. л
Приготовление
Выпекание коржей
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Формы для кексов смажьте маслом. На дно форм постелите пергамент и смажьте его маслом, затем посыпьте мукой, стряхните лишнюю муку.
Муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, корицу и мускатный орех смешайте в миске.
В другой миске смешайте яйца, масло, яблочное пюре и два вида сахара.
Смешайте все вместе до однородности. Морковь и орехи вмешайте вручную.
Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте 30-35 минут.
Дайте коржам остыть в форме в течение 10 минут, а затем проведите ножом для масла по краям и переверните коржи на тарелку. Снимите пергаментную бумагу и снова переверните коржи. Дайте полностью остыть.
Приготовление крема
Масло и сливочный сыр в взбейте в миксере с насадкой-лопаткой до пышности, 2-3 минуты. Вмешайте сахарную пудру и ваниль и мешайте до тех пор, пока исчезнут комочки.
Соберите торт, смазав кремом каждый корж.
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