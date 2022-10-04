Морковно-имбирный суп: рецепт вкусного, полезного и яркого блюда

Психотерапевты рекомендуют осенью и зимой употреблять больше яркой цветной еды. Природа постепенно теряет яркие краски, и в нашей жизни становится мало солнечного света, значит, нужно добавлять красоты в свои тарелки. Морковный суп с этой задачей успешно справится.
Ярко-оранжевый морковный суп, наполненный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, - это прекрасный выбор для буднего дня и для выходного. Тем более что на приготовление много времени не понадобится.
Ингредиенты
- оливковое масло - 1 ст. л.
- лук - 1 шт.
- имбирь - 2 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика чеснока
- мускатный орех - половина ч. л.
- овощной бульон - 850 мл
- морковь - 500 г
- консервированная фасоль - 400 г
- тыквенные семечки или жареный миндаль, мускатный орех для посылки
Приготовление
Нагрейте масло в большой сковороде, добавьте измельченный лук, натертый имбирь и порезанный пластинками чеснок и жарьте все в течение 5 минут до мягкости. Добавьте мускатный орех и готовьте еще 1 минуту.
Влейте бульон, добавьте нарезанную кружочками морковь, фасоль (жидкость из банки не сливайте), затем накройте крышкой и варите 20-25 минут, пока морковь не станет мягкой.
Взбейте все погружным блендером или кухонным комбайном до получения однородной массы. Подавайте с миндалем, семечками и мускатным орехом.
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