Морковно-имбирный суп: рецепт вкусного, полезного и яркого блюда

Психотерапевты рекомендуют осенью и зимой употреблять больше яркой цветной еды. Природа постепенно теряет яркие краски, и в нашей жизни становится мало солнечного света, значит, нужно добавлять красоты в свои тарелки. Морковный суп с этой задачей успешно справится.

Ярко-оранжевый морковный суп, наполненный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, - это прекрасный выбор для буднего дня и для выходного. Тем более что на приготовление много времени не понадобится.

Ингредиенты

оливковое масло - 1 ст. л.

лук - 1 шт.

имбирь - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубчика чеснока

мускатный орех - половина ч. л.

овощной бульон - 850 мл

морковь - 500 г

консервированная фасоль - 400 г

тыквенные семечки или жареный миндаль, мускатный орех для посылки

Приготовление

Нагрейте масло в большой сковороде, добавьте измельченный лук, натертый имбирь и порезанный пластинками чеснок и жарьте все в течение 5 минут до мягкости. Добавьте мускатный орех и готовьте еще 1 минуту.

Влейте бульон, добавьте нарезанную кружочками морковь, фасоль (жидкость из банки не сливайте), затем накройте крышкой и варите 20-25 минут, пока морковь не станет мягкой.

Взбейте все погружным блендером или кухонным комбайном до получения однородной массы. Подавайте с миндалем, семечками и мускатным орехом.

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