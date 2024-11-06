Морковно-сырная намазка: необычный рецепт вкусной закуски

Морковно-сырная намазка – оригинальный рецепт, позволяющий использовать обычную морковь как главный ингредиент. Легкая, с нежной текстурой и насыщенным вкусом, идеально подходит для завтраков и перекусов в течение дня.
На странице yuliia.senych рассказали, что намазки для сэндвичей и бутербродов стали неотъемлемой частью кулинарного арсенала современной хозяйки. И хотя классические намазки, такие как хумус или паштет, довольно популярны, попробуйте приготовить что-то новое, полезное и яркое.
Ингредиенты
- Свежая морковь
- 250 г
- Вареные яйца
- 2 шт.
- Твердый сыр
- 70 г
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Сметана
- 3 ст. л
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Морковь натрите на мелкой терке.
- К ней добавьте натертые отварные яйца, сыр и чеснок.
- Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу.
- Перемешайте и мажьте на хлеб.
Советы:
- Вместо твердого сыра можно использовать плавленый сыр, а автор видео приготовила намазку с пармезаном.
- Сметану можно заменить на сливочный творог или майонез.
Морковь придаст яркости вашему блюду, а также она обладает множеством полезных свойств. Богата бета-каротином — мощный антиоксидант, который организм превращает в витамин А, необходимый для здоровья кожи и зрения. А дополнительные компоненты, как сыр и специи, обеспечивают гармоничный вкус и добавляют блюду белок и кальций — отличный бонус для поддержания здоровья.
Приятного аппетита!
@yuliia.senych Быстрая и полезная намазка из моркови Нам нужны: • свежая морковь 250г • вареные яйца 2шт • твердый сыр/плавленый сыр 70г *я добавляла пармезан, и это получилось невероятно вкусно • чеснок 2-3 зуб • сметана/сливочный сыр/ майонез 3 ст.л. • соль/перец Приготовление ⬇️ 1. Морковь натираем на мелкой терке. К моркови натираем отварные яйца, твердый творог и чеснок. 2. Заправляем сметаной/сливочным сыром и солим и перчим по вкусу. Перемешиваем до сочетания и смазываем хлебчик намазкой. Приятного аппетита! #украинскийтекток #recipe #рецепты #рецепт #recipes # намазка #морковь ♬ оригинальный звук — ЗДЕСЬ Вкусно
Морковно-сырная намазка прекрасно подходит свежему багету, поджаренным тостам или цельнозерновому хлебу. Она также станет прекрасным дополнением к овощным блюдам или её можно использовать как соус для вкусных крекеров и чипсов.
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