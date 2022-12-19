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Морковное печенье: рецепт вкусной и полезной выпечки

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
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Морковное печенье: рецепт вкусной и полезной выпечки

Фото: Credits

Морковное печенье готовить просто, но в результате оно получается невероятно вкусным.

Такая выпечка очень полезна, содержит много клетчатки и каротина. Печенье получается очень мягким, нежным и просто тает во рту. Такой рецепт оценят взрослые и дети.    

Ингредиенты:

  • мука – 2,5 ст.
  • сырая морковь – 1 ст.
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • соль – щепотка
  • растительное масло 

Приготовление:

Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Сливочное масло комнатной температуры разотрите с сахаром. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте. Добавьте к масляно-сахарной смеси натертую морковь. Замесите тесто и сделайте из него небольшие лепешки или шарики.

Выкладывайте их на слегка смазанный растительным маслом противень на расстоянии друг от другу и выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

Советы:

  • Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
  • В печенье можно добавить изюм, ванилин, корицу.

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Дата публикации
Просмотры
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