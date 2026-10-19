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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Морковные кексы: рецепт полезной выпечки

Если вы любите вкусную и полезную выпечку, то ароматные, морковные кексы вам наверняка понравятся.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
338 ккал
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Морковные кексы

Морковные кексы / © Credits

Готовятся из простых и доступных продуктов.

Ингредиенты

мука пшеничная
90 г
яйца куриные
1 шт.
сахар
3 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
морковь тертая
130 г
соль
щепотка
растительное масло
3 ст. л.
корица
0,5 ч. л.

  1. Морковь очистите, помойте и натрите на мелкую терку.

  2. Взбейте венчиком, яйцо, растительное масло, сахар и соль до однородной массы.

  3. Добавьте морковь, просеянную муку с разрыхлителем, корицу и хорошо перемешайте.

  4. Выложите тесто в формочки на 2/3 высоты.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов до золотистого цвета.

  6. Выньте из духовки, оставьте на 15 минут, затем достаньте из формочек.

Советы:

  • По желанию посыпьте сахарной пудрой.

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