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Морковные кексы: рецепт полезной выпечки
Если вы любите вкусную и полезную выпечку, то ароматные, морковные кексы вам наверняка понравятся.
Готовятся из простых и доступных продуктов.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 90 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- морковь тертая
- 130 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
- 3 ст. л.
- корица
- 0,5 ч. л.
Морковь очистите, помойте и натрите на мелкую терку.
Взбейте венчиком, яйцо, растительное масло, сахар и соль до однородной массы.
Добавьте морковь, просеянную муку с разрыхлителем, корицу и хорошо перемешайте.
Выложите тесто в формочки на 2/3 высоты.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов до золотистого цвета.
Выньте из духовки, оставьте на 15 минут, затем достаньте из формочек.
Советы:
По желанию посыпьте сахарной пудрой.
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