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Морковный крем-суп с бадьяном: рецепт ароматного и постного блюда

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Морковный крем-суп с бадьяном: рецепт ароматного и постного блюда

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Для приготовления этого блюда понадобится всего 10-15 минут.

Ароматный овощной крем-суп из моркови и брокколи с чесноком и бадьяном будет очень уместен в пост, потому что он вкусный, полезный и красивый. 

Ингредиенты на четыре порции:

  • 6  морковок (средних размеров)
  • 200 г брокколи            
  • 4 зубчика чеснок            
  • Пучок зеленого лука
  • 1 головка красного лука
  • 2-3 звездочки бадьяна
  • По щепотке корицы, гвоздики и черного перца
  • Сок 1 лимона
  • 200- 300 мл воды

Отдельно отварить, но не разварить  разобранную на мелкие кочанчики брокколи, воду слить. Очищенную морковь  положить в кастрюлю с кипящей водой и варить на маленьком огне 10 минут, затем добавить порезанный или натертый на мельчайшие кубики лук и натертый чеснок. Посолить, поперчить, добавить пряности и дать попыхтеть на огне еще 3-4 минуты. С помощью ручного блендера превратить овощную смесь в кастрюле в пюре, добавить бадьян и оставить на минимальном огне ровно на 1 минуту. Когда суп немного остынет добавить в него свежий сок одного лимона.

Измельчить зеленый лук.

Подавать ярко оранжевый суп с добавлением зеленых кусочков брокколи и зеленого лука, оставив в каждой тарелке по звездочке бадьяна

Тонкость: вместо зеленого лука можно взять кинзу, которая прекрасно дополняет нежный вкус моркови, но тогда бадьян следует заменить зернами кориандра. 

София Яроцкая

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