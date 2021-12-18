Морковный крем-суп с бадьяном: рецепт ароматного и постного блюда

Для приготовления этого блюда понадобится всего 10-15 минут.

Ароматный овощной крем-суп из моркови и брокколи с чесноком и бадьяном будет очень уместен в пост, потому что он вкусный, полезный и красивый.

Ингредиенты на четыре порции:

6 морковок (средних размеров)

200 г брокколи

4 зубчика чеснок

Пучок зеленого лука

1 головка красного лука

2-3 звездочки бадьяна

По щепотке корицы, гвоздики и черного перца

Сок 1 лимона

200- 300 мл воды

Отдельно отварить, но не разварить разобранную на мелкие кочанчики брокколи, воду слить. Очищенную морковь положить в кастрюлю с кипящей водой и варить на маленьком огне 10 минут, затем добавить порезанный или натертый на мельчайшие кубики лук и натертый чеснок. Посолить, поперчить, добавить пряности и дать попыхтеть на огне еще 3-4 минуты. С помощью ручного блендера превратить овощную смесь в кастрюле в пюре, добавить бадьян и оставить на минимальном огне ровно на 1 минуту. Когда суп немного остынет добавить в него свежий сок одного лимона.

Измельчить зеленый лук.

Подавать ярко оранжевый суп с добавлением зеленых кусочков брокколи и зеленого лука, оставив в каждой тарелке по звездочке бадьяна

Тонкость: вместо зеленого лука можно взять кинзу, которая прекрасно дополняет нежный вкус моркови, но тогда бадьян следует заменить зернами кориандра.

София Яроцкая

Читайте также: Пісні голубці з гречкою і грибами