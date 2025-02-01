Морковный паштет: рецепт оригинальной намазки

Морковный паштет – это вкусное и полезное блюдо, которое можно подавать на завтрак, перекус или даже в качестве дополнения к праздничному столу. Этот паштет сочетает в себе непревзойденную гармонию вкусов, которые дарят морковь, розмарин, чеснок и особая цитрусовая нотка, придающая блюду уникальность.
На странице ericlahuerta рассказали о рецепте оригинального морковного паштета, который понравится даже самым требовательным гурманам.
Ингредиенты
- Морковь
- 500 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 головка
- Цедра лимона
- Цедра лайма
- Розмарин
- Лимонный сок
- 25 мл
- Миндаль
- 30 г
- Фундук
- 30 г
- Томатная паста
- 1 ст.л
- Оливковое масло
- 60 мл
- Куриный или мясной бульон
- 100 мл
- Тмин
- Сладкая паприка
- Соль
- Черный перец
- Сыр Фета
Приготовление
- Сначала тщательно подготовьте овощи. Морковь и лук нарежьте большими кусками, а головку чеснока разрежьте пополам.
- Все эти ингредиенты вместе с цитрусовыми цедрами – лимонной и лаймовой – добавьте в глубокую миску.
- Высыпьте одну столовую ложку сладкой паприки, такое же количество тмина, оливковое масло первого отжима, соль и перец по своему вкусу, а также пару веток розмарина. Теперь все это тщательно перемешайте, чтобы ароматы смешались между собой.
- После того как овощи впитывают все специи, выложите их на противень.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 45 мин до мягкости и приятного золотистого цвета.
- По истечении времени извлеките противень из духовки и дайте овощам немного остыть.
- Затем пересыпьте их в блендер или кухонный комбайн и добавляем остальные ингредиенты: лимонный сок, томатную пасту, миндаль, фундук и бульон. Блендер или комбайн помогут добиться идеальной текстуры паштета, поэтому не торопитесь.
- Смешивайте все до получения нежной и однородной массы. Не забудьте добавить еще один важный ингредиент – сыр Фету. Это придаст блюду кремовую консистенцию и обогатит вкус.
После этого по желанию можно подать паштет в качестве закуски или намазать на хлеб. Он отлично сочетается с гренками, свежим хлебом или даже с овощами.
Морковный паштет – это настоящий взрыв вкуса, который может стать украшением любого стола. Его не только приятно есть, но и полезно, ведь все ингредиенты обладают отличными пищевыми свойствами.
Мы также писал о том, как приготовить смазку из авокадо.
Читайте также:
- Закуска "Казацкая": рецепт чесночной намазки
- Морковно-сырная смазка: необычный рецепт вкусной закуски
- Намазка из свеклы и феты: интересный рецепт