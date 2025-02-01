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Морковный паштет: рецепт оригинальной намазки

Морковный паштет: рецепт оригинальной намазки

Морковный паштет / Фото: Associated Press

Морковный паштет – это вкусное и полезное блюдо, которое можно подавать на завтрак, перекус или даже в качестве дополнения к праздничному столу. Этот паштет сочетает в себе непревзойденную гармонию вкусов, которые дарят морковь, розмарин, чеснок и особая цитрусовая нотка, придающая блюду уникальность.

На странице ericlahuerta рассказали о рецепте оригинального морковного паштета, который понравится даже самым требовательным гурманам.

Ингредиенты

Морковь
500 г
Лук
1 шт.
Чеснок
1 головка
Цедра лимона
Цедра лайма
Розмарин
Лимонный сок
25 мл
Миндаль
30 г
Фундук
30 г
Томатная паста
1 ст.л
Оливковое масло
60 мл
Куриный или мясной бульон
100 мл
Тмин
Сладкая паприка
Соль
Черный перец
Сыр Фета

Приготовление

  1. Сначала тщательно подготовьте овощи. Морковь и лук нарежьте большими кусками, а головку чеснока разрежьте пополам.
  2. Все эти ингредиенты вместе с цитрусовыми цедрами – лимонной и лаймовой – добавьте в глубокую миску.
  3. Высыпьте одну столовую ложку сладкой паприки, такое же количество тмина, оливковое масло первого отжима, соль и перец по своему вкусу, а также пару веток розмарина. Теперь все это тщательно перемешайте, чтобы ароматы смешались между собой.
  4. После того как овощи впитывают все специи, выложите их на противень.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 45 мин до мягкости и приятного золотистого цвета.
  6. По истечении времени извлеките противень из духовки и дайте овощам немного остыть.
  7. Затем пересыпьте их в блендер или кухонный комбайн и добавляем остальные ингредиенты: лимонный сок, томатную пасту, миндаль, фундук и бульон. Блендер или комбайн помогут добиться идеальной текстуры паштета, поэтому не торопитесь.
  8. Смешивайте все до получения нежной и однородной массы. Не забудьте добавить еще один важный ингредиент – сыр Фету. Это придаст блюду кремовую консистенцию и обогатит вкус.

После этого по желанию можно подать паштет в качестве закуски или намазать на хлеб. Он отлично сочетается с гренками, свежим хлебом или даже с овощами.

Морковный паштет – это настоящий взрыв вкуса, который может стать украшением любого стола. Его не только приятно есть, но и полезно, ведь все ингредиенты обладают отличными пищевыми свойствами.

Мы также писал о том, как приготовить смазку из авокадо.

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