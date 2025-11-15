Морковный салат по-азиатски: рецепт легкой и вкусной закуски

Морковный салат по-азиатски / © Credits

На странице Tammy Weatherhead рассказали о простом рецепте, который позволяет насладиться всеми преимуществами ретинола (витамина А), который содержится в моркови.

Ингредиенты Морковь 5 шт. Чеснок 3 зубчика Перец Серрано Рисовый уксус 1 ст. л Соевый соус 2 ст. л. Обычный уксус 2 ст. л. Лайм 1 шт. Кунжутное масло 2 ст. л. Семена кунжута

Приготовление

Морковь очистите и нарежьте тонкими лентами или используйте специальный нож для овощных спиралей. Чеснок измельчите, перец Серрано добавьте по желанию, если не любите острое, можете его пропустить. Смешайте рисовый уксус, соевый соус, обычный уксус, кунжутное масло и сок лайма. Залейте морковь этой смесью, добавьте семена кунжута. Дайте салату постоять 20 мин в холодильнике перед подачей

Советы

Для большей хрусткости морковь можно оставить в холодной воде на 5 мин перед маринованием.

Добавьте немного меда или кленового сиропа, если любите баланс сладкого и кислого.

Этот салат сочетает пользу и вкус, ведь морковь богата бета-каротином, чеснок и лайм добавляют свежести, а кунжутное масло и семена — нотки азиатской кухни. Идеально подходит как легкая закуска, гарнир к рыбе или курице, или даже как самостоятельный салат для перекуса.

Ноябрьские вечера становятся теплее с таким простым, полезным и ароматным салатом на вашем столе. Попробуйте, и он точно станет вашим любимым.