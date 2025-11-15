ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Морковный салат по-азиатски: рецепт легкой и вкусной закуски

Если вы ищете свежую, полезную и быструю закуску, морковный салат в азиатском стиле станет настоящим открытием.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Морковный салат по-азиатски

Морковный салат по-азиатски / © Credits

На странице Tammy Weatherhead рассказали о простом рецепте, который позволяет насладиться всеми преимуществами ретинола (витамина А), который содержится в моркови.

Ингредиенты

Морковь
5 шт.
Чеснок
3 зубчика
Перец Серрано
Рисовый уксус
1 ст. л
Соевый соус
2 ст. л.
Обычный уксус
2 ст. л.
Лайм
1 шт.
Кунжутное масло
2 ст. л.
Семена кунжута

Приготовление

  1. Морковь очистите и нарежьте тонкими лентами или используйте специальный нож для овощных спиралей.

  2. Чеснок измельчите, перец Серрано добавьте по желанию, если не любите острое, можете его пропустить.

  3. Смешайте рисовый уксус, соевый соус, обычный уксус, кунжутное масло и сок лайма.

  4. Залейте морковь этой смесью, добавьте семена кунжута.

  5. Дайте салату постоять 20 мин в холодильнике перед подачей

Советы

  • Для большей хрусткости морковь можно оставить в холодной воде на 5 мин перед маринованием.

  • Добавьте немного меда или кленового сиропа, если любите баланс сладкого и кислого.

Этот салат сочетает пользу и вкус, ведь морковь богата бета-каротином, чеснок и лайм добавляют свежести, а кунжутное масло и семена — нотки азиатской кухни. Идеально подходит как легкая закуска, гарнир к рыбе или курице, или даже как самостоятельный салат для перекуса.

Ноябрьские вечера становятся теплее с таким простым, полезным и ароматным салатом на вашем столе. Попробуйте, и он точно станет вашим любимым.

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie