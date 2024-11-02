Морковный суп с имбирем: рецепт полезного согревающего блюда

Это приятное по вкусу блюдо, насыщеное полезными для организма веществами, благодаря сочетанию яркой моркови и пряного имбиря.
На странице My First Meals рассказали, как приготовить вкусный морковный суп. Он получается очень ароматным, обогащенным витаминами и полезными компонентами, которые укрепляют иммунную систему.
Ингредиенты
- Морковь
- 500 г
- Лук
- 2 шт.
- Имбирь (размером с большой палец)
- 1 шт.
- Куркума
- 1 ст. л
- Овощной бульонный кубик
- 1 шт.
Приготовление:
- Включите духовой шкаф на 200°C.
- Добавьте морковь, лук и имбирь на большой противень, выстланный пергаментом.
- Сверху сбрызните немного растительным маслом, а затем добавьте куркуму, все хорошо перемешайте и накройте фольгой.
- Поставьте противень в духовку на час, затем выньте и добавьте овощи в кухонный комбайн вместе с бульонным кубиком и небольшим количеством воды, а затем взбейте до однородности.
- Вылейте смесь в кастрюлю из 500 мл воды и доведите до слабого кипения.
Приятного аппетита!
Морковь – отличный источник бета-каротина, витамина А и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кожи и улучшают зрение. Имбирь, в свою очередь, обладает противовоспалительными свойствами, помогает согреться и стимулирует пищеварение. Такой суп станет отличной профилактикой простудных заболеваний и подарит приятное чувство тепла и уюта.
Попробуйте приготовить морковный суп по этому рецепту и почувствуйте, как его насыщенный вкус и аромат окутывает вас теплом.
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