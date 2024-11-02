Морковный суп с имбирем: рецепт полезного согревающего блюда

Это приятное по вкусу блюдо, насыщеное полезными для организма веществами, благодаря сочетанию яркой моркови и пряного имбиря.

На странице My First Meals рассказали, как приготовить вкусный морковный суп. Он получается очень ароматным, обогащенным витаминами и полезными компонентами, которые укрепляют иммунную систему.

Ингредиенты Морковь 500 г Лук 2 шт. Имбирь (размером с большой палец) 1 шт. Куркума 1 ст. л Овощной бульонный кубик 1 шт.

Приготовление:

Включите духовой шкаф на 200°C. Добавьте морковь, лук и имбирь на большой противень, выстланный пергаментом. Сверху сбрызните немного растительным маслом, а затем добавьте куркуму, все хорошо перемешайте и накройте фольгой. Поставьте противень в духовку на час, затем выньте и добавьте овощи в кухонный комбайн вместе с бульонным кубиком и небольшим количеством воды, а затем взбейте до однородности. Вылейте смесь в кастрюлю из 500 мл воды и доведите до слабого кипения.

Приятного аппетита!

Морковь – отличный источник бета-каротина, витамина А и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кожи и улучшают зрение. Имбирь, в свою очередь, обладает противовоспалительными свойствами, помогает согреться и стимулирует пищеварение. Такой суп станет отличной профилактикой простудных заболеваний и подарит приятное чувство тепла и уюта.

Попробуйте приготовить морковный суп по этому рецепту и почувствуйте, как его насыщенный вкус и аромат окутывает вас теплом.

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