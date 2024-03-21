Морковный торт: полезный и вкусный рецепт

Этот рецепт морковного торта со сливочным креом вам следует приготовить. Он рыхлый, влажный и столь вкусный.

Морковный торт – это не только вкусный десерт, но полезный. Кулинарний блогер Оливия Робертсон-Мо поделилась своим особым рецептом, который поразит поклонников здорового питания.

В этом рецепте морковь играет главную роль и дает торту влажную и рыхлую текстуру. Кленовый сироп, используемый в качестве подсластителя, придает натуральный сладкий вкус без использования рафинированного сахара.

Ингредиенты Масло 1/2 стакана Яйцо 2 шт Экстракт ванили 1 ч.л Тыквенное пюре 1/2 стакана Кленовый сироп 1/3 стакана Корица 1 ч.л Лимонный сок 1 ч.л Морковь 3 шт Мука 1/2 стакана Измельченный кокос 1 стакан Сода 1/2 ч.л Разрыхлитель 1/4 ч.л Соль щепотка Сливочный сыр 1 чашка Кленовый сироп 1 ст.л

Приготовление

Перед началом приготовления торта растопите масло на водяной бане. Дайте ему остыть, прежде чем добавлять другие ингредиенты.

Возьмите большую миску и добавьте растопленное масло, 2 яйца, чайную ложку ванильного экстракта, половину стакана тыквенного пюре, лимонный сок и треть стакана чистого кленового сиропа. Перемешайте ингредиенты до однородности.

Натрите 3 средние моркови на терке и добавьте в смесь. Перемешайте. Добавьте половину стакана муки, один стакан измельченного кокоса (смешанного в мелкую муку), половину чайной ложки соды, четверть чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Используйте форму для запеканок, застеленную пергаментом. Вылейте смесь в форму, равномерно распределите ее по всей площади. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте торт в течение 50-60 минут или пока он не станет золотистым. Также можете провести тест на готовность: вставьте внутрь торта деревянную шпажку, и если она получится чистой – торт готов.

Пока торт остынет, приготовьте глазурь. В чистой миске смешайте сливочный творог с одной столовой ложкой кленового сиропа. Перемешайте, пока глазурь не станет гладкой и однородной.

После охлаждения торта достаточно налить глазурь на верхнюю часть и распределить ее равномерно, чтобы покрыть весь торт.

Добавьте сверху любимые орешки. Готово.

Здоровые ингредиенты, изящный вкус и простота приготовления делают этот торт идеальным выбором для любого часа или праздника. Он не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и будет полезен здоровью.

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