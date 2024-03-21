Морковный торт: полезный и вкусный рецепт

Этот рецепт морковного торта со сливочным креом вам следует приготовить. Он рыхлый, влажный и столь вкусный.
Морковный торт – это не только вкусный десерт, но полезный. Кулинарний блогер Оливия Робертсон-Мо поделилась своим особым рецептом, который поразит поклонников здорового питания.
В этом рецепте морковь играет главную роль и дает торту влажную и рыхлую текстуру. Кленовый сироп, используемый в качестве подсластителя, придает натуральный сладкий вкус без использования рафинированного сахара.
Ингредиенты
- Масло
- 1/2 стакана
- Яйцо
- 2 шт
- Экстракт ванили
- 1 ч.л
- Тыквенное пюре
- 1/2 стакана
- Кленовый сироп
- 1/3 стакана
- Корица
- 1 ч.л
- Лимонный сок
- 1 ч.л
- Морковь
- 3 шт
- Мука
- 1/2 стакана
- Измельченный кокос
- 1 стакан
- Сода
- 1/2 ч.л
- Разрыхлитель
- 1/4 ч.л
- Соль
- щепотка
- Сливочный сыр
- 1 чашка
- Кленовый сироп
- 1 ст.л
Приготовление
Перед началом приготовления торта растопите масло на водяной бане. Дайте ему остыть, прежде чем добавлять другие ингредиенты.
Возьмите большую миску и добавьте растопленное масло, 2 яйца, чайную ложку ванильного экстракта, половину стакана тыквенного пюре, лимонный сок и треть стакана чистого кленового сиропа. Перемешайте ингредиенты до однородности.
Натрите 3 средние моркови на терке и добавьте в смесь. Перемешайте. Добавьте половину стакана муки, один стакан измельченного кокоса (смешанного в мелкую муку), половину чайной ложки соды, четверть чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
Используйте форму для запеканок, застеленную пергаментом. Вылейте смесь в форму, равномерно распределите ее по всей площади. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте торт в течение 50-60 минут или пока он не станет золотистым. Также можете провести тест на готовность: вставьте внутрь торта деревянную шпажку, и если она получится чистой – торт готов.
Пока торт остынет, приготовьте глазурь. В чистой миске смешайте сливочный творог с одной столовой ложкой кленового сиропа. Перемешайте, пока глазурь не станет гладкой и однородной.
После охлаждения торта достаточно налить глазурь на верхнюю часть и распределить ее равномерно, чтобы покрыть весь торт.
Добавьте сверху любимые орешки. Готово.
Здоровые ингредиенты, изящный вкус и простота приготовления делают этот торт идеальным выбором для любого часа или праздника. Он не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и будет полезен здоровью.
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