Морковный торт: рецепт вкусного десерта

Его можно приготовить как для праздников, так и для уютного семейного чаепития. Этот десерт станет любимчиком вашей семьи, а его рецептом поделились на странице annasimiachko и он удивит вас своей простотой приготовления.

Ингредиенты

Для бисквита вам понадобятся:

Подсолнечное масло 180 мл

Сахар 240 г

Яйца 3 шт.

Корица 1 ч. л

Молотый имбирь 0,5 ч. л

Грецкие орехи 100 г

Мускатный орех

Разрыхлитель 7 г

Соль

Ванильный сахар 1 пакетик

Мука 240 г

Морковь (натертая на мелкую терку и выжатая от сока) 200 г

Цедра апельсина

Для крема вам понадобится:

Сливочный творог 400 г

Сахарная пудра 100 г

Сливки (30%) 250 мл

Ванильный экстракт

Приготовление

В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой, рыхлой массы. Этот этап очень важен, ведь именно взбитые яйца обеспечивают воздушность и воздушность торта. В полученную массу добавьте подсолнечное масло и аккуратно перемешайте. В отдельной емкости просейте муку вместе с разрыхлителем, корицей, молотым имбирем и щепоткой мускатного ореха. Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, осторожно перемешивайте. На этом этапе добавьте главный ингредиент — морковь. Ее необходимо предварительно натереть на мелкую терку и выжать лишний сок. Сюда же добавьте измельченные грецкие орехи и цедру апельсина. Разогрейте духовку до 180°C. Форму диаметром около 20 см смажьте маслом или выстелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и выпекайте 35–40 минут. Чтобы убедиться в готовности, воспользуйтесь зубочисткой, если она выходит из бисквита сухой, можно доставать его из духовки. Дайте коржу полностью остыть перед тем, как собирать торт. Для крема взбейте сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до однородности. Отдельно взбейте охлажденные сливки до стойкой пены, затем осторожно введите их в сырную массу. Это сделает крем легким и воздушным. Охлажденный корж разрежьте на три равномерных слоя. Каждый из них щедро перемажьте кремом, оставив немного для верхушки и боков торта. Для завершения украсьте десерт орехами, цедрой апельсина или даже крошками бисквита. Положите торт в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы объединились в единую гармонию.

Этот рецепт доказывает, что десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Благодаря моркови торт насыщается витаминами, а специи придают ему уютное, праздничное настроение. Он станет идеальным завершением семейного обеда или сюрпризом для гостей.

Попробуйте приготовить его по этому рецепту и убедитесь, что домашняя выпечка может быть одновременно простой, изысканной и незабываемо вкусной.

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