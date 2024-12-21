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Морковный торт: рецепт вкусного десерта

Морковный торт: рецепт вкусного десерта

Морковный торт / Фото: Associated Press

Морковный торт – настоящая жемчужина домашних десертов. Он идеально сочетает нежную текстуру, аромат специй и легкую сладость, не перегружающую вкус.

Его можно приготовить как для праздников, так и для уютного семейного чаепития. Этот десерт станет любимчиком вашей семьи, а его рецептом поделились на странице annasimiachko и он удивит вас своей простотой приготовления.

Ингредиенты

Для бисквита вам понадобятся:

  • Подсолнечное масло 180 мл
  • Сахар 240 г
  • Яйца 3 шт.
  • Корица 1 ч. л
  • Молотый имбирь 0,5 ч. л
  • Грецкие орехи 100 г
  • Мускатный орех
  • Разрыхлитель 7 г
  • Соль
  • Ванильный сахар 1 пакетик
  • Мука 240 г
  • Морковь (натертая на мелкую терку и выжатая от сока) 200 г
  • Цедра апельсина

Для крема вам понадобится:

  • Сливочный творог 400 г
  • Сахарная пудра 100 г
  • Сливки (30%) 250 мл
  • Ванильный экстракт

Приготовление

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой, рыхлой массы. Этот этап очень важен, ведь именно взбитые яйца обеспечивают воздушность и воздушность торта.
  2. В полученную массу добавьте подсолнечное масло и аккуратно перемешайте.
  3. В отдельной емкости просейте муку вместе с разрыхлителем, корицей, молотым имбирем и щепоткой мускатного ореха.
  4. Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, осторожно перемешивайте.
  5. На этом этапе добавьте главный ингредиент — морковь. Ее необходимо предварительно натереть на мелкую терку и выжать лишний сок.
  6. Сюда же добавьте измельченные грецкие орехи и цедру апельсина.
  7. Разогрейте духовку до 180°C.
  8. Форму диаметром около 20 см смажьте маслом или выстелите пергаментом.
  9. Вылейте тесто в форму и выпекайте 35–40 минут.
  10. Чтобы убедиться в готовности, воспользуйтесь зубочисткой, если она выходит из бисквита сухой, можно доставать его из духовки.
  11. Дайте коржу полностью остыть перед тем, как собирать торт.
  12. Для крема взбейте сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до однородности.
  13. Отдельно взбейте охлажденные сливки до стойкой пены, затем осторожно введите их в сырную массу. Это сделает крем легким и воздушным.
  14. Охлажденный корж разрежьте на три равномерных слоя.
  15. Каждый из них щедро перемажьте кремом, оставив немного для верхушки и боков торта.
  16. Для завершения украсьте десерт орехами, цедрой апельсина или даже крошками бисквита.
  17. Положите торт в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы объединились в единую гармонию.

Этот рецепт доказывает, что десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Благодаря моркови торт насыщается витаминами, а специи придают ему уютное, праздничное настроение. Он станет идеальным завершением семейного обеда или сюрпризом для гостей.

Попробуйте приготовить его по этому рецепту и убедитесь, что домашняя выпечка может быть одновременно простой, изысканной и незабываемо вкусной.

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