Морковный торт: рецепт вкусного десерта

Морковный торт – настоящая жемчужина домашних десертов. Он идеально сочетает нежную текстуру, аромат специй и легкую сладость, не перегружающую вкус.
Его можно приготовить как для праздников, так и для уютного семейного чаепития. Этот десерт станет любимчиком вашей семьи, а его рецептом поделились на странице annasimiachko и он удивит вас своей простотой приготовления.
Ингредиенты
Для бисквита вам понадобятся:
- Подсолнечное масло 180 мл
- Сахар 240 г
- Яйца 3 шт.
- Корица 1 ч. л
- Молотый имбирь 0,5 ч. л
- Грецкие орехи 100 г
- Мускатный орех
- Разрыхлитель 7 г
- Соль
- Ванильный сахар 1 пакетик
- Мука 240 г
- Морковь (натертая на мелкую терку и выжатая от сока) 200 г
- Цедра апельсина
Для крема вам понадобится:
- Сливочный творог 400 г
- Сахарная пудра 100 г
- Сливки (30%) 250 мл
- Ванильный экстракт
Приготовление
- В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой, рыхлой массы. Этот этап очень важен, ведь именно взбитые яйца обеспечивают воздушность и воздушность торта.
- В полученную массу добавьте подсолнечное масло и аккуратно перемешайте.
- В отдельной емкости просейте муку вместе с разрыхлителем, корицей, молотым имбирем и щепоткой мускатного ореха.
- Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, осторожно перемешивайте.
- На этом этапе добавьте главный ингредиент — морковь. Ее необходимо предварительно натереть на мелкую терку и выжать лишний сок.
- Сюда же добавьте измельченные грецкие орехи и цедру апельсина.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Форму диаметром около 20 см смажьте маслом или выстелите пергаментом.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 35–40 минут.
- Чтобы убедиться в готовности, воспользуйтесь зубочисткой, если она выходит из бисквита сухой, можно доставать его из духовки.
- Дайте коржу полностью остыть перед тем, как собирать торт.
- Для крема взбейте сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до однородности.
- Отдельно взбейте охлажденные сливки до стойкой пены, затем осторожно введите их в сырную массу. Это сделает крем легким и воздушным.
- Охлажденный корж разрежьте на три равномерных слоя.
- Каждый из них щедро перемажьте кремом, оставив немного для верхушки и боков торта.
- Для завершения украсьте десерт орехами, цедрой апельсина или даже крошками бисквита.
- Положите торт в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы объединились в единую гармонию.
Этот рецепт доказывает, что десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Благодаря моркови торт насыщается витаминами, а специи придают ему уютное, праздничное настроение. Он станет идеальным завершением семейного обеда или сюрпризом для гостей.
Попробуйте приготовить его по этому рецепту и убедитесь, что домашняя выпечка может быть одновременно простой, изысканной и незабываемо вкусной.
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